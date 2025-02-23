Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Службы внешней разведки Олега Иващенко во время форума "Украина. Год 2025".

К теме России завтра будут нужны страны Восточной Европы, а затем и Центральной Азии, – глава СВР

Что может произойти в российской экономике уже в 2026 году

Иващенко заметил, что в конце 2025 года или, вероятно, в 2026 году в экономике России могут происходить сложные и необратимые тенденции.

И это правильно, противник должен нести большую цену за развязанную войну, за развязанную агрессию, а также возместить убытки Украине и нашим партнерам,

– подчеркнул глава СВР.

Относительно риторики России по ядерному оружию, а также запугивания Европы и Украины вместе с попыткой создать определенные переговорные позиции, Иващенко отметил, что служба наблюдает технические проблемы в обслуживании, а также безопасности этого оружия.

"К сожалению, это касается не только военного атома, а и мирного. Примером могут служить техническое состояние атомных станций, в частности Ленинградской, на которой было в последнее время только 7 технических неполадок, которые могут привести к масштабным катастрофам", – пояснил генерал.

В то же время он отметил, что касается это и новых энергетических объектов, которые Россия эксплуатирует у себя и оказывает помощь по всему миру.