Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа боевых медиков добровольческого батальона "Госпитальеры" Олег Магдич, отметив, когда и при каких условиях в Украине возможен мир. В то же время Дональд Трамп заявил, что отношения между Украиной и Россией могут быть "нормальными", и об этом люди якобы узнают очень быстро. Президент США добавил, что в определенный момент "вы должны или смириться, или замолчать", и заметил, "что все идет хорошо".

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Россияне не слушают, что говорит Трамп

Магдыч заметил, что настоящий мир в нашей стране может наступить только когда Украина одержит победу. Потому что прекращение огня, которое продвигает Трамп, не приведет к устойчивому миру.

США, по его мнению, не понимают, к сожалению, этого. Украина, и война, которая здесь идет, для них является чем-то непонятным и далеким. Они не имеют четкой картины того, что происходит, и поэтому решения, которые принимают, базируются на неполной информации,

– подчеркнул командир экипажа.

Пока Трамп говорит о необходимости перемирия, а Россия якобы с ним соглашается, одновременно она готовит новое наступление, по словам Владимира Зеленского, в нескольких областях Украины.

Обратите внимание! Президент Украины отметил, что россияне не изменили свои планы и будут наступать на Сумском, Харьковском, Запорожском направлениях. Также остается невыполненным их замысел с начала войны – выход на границы Донецкой и Луганской областей.

Олег Магдич рассказал, что его батальон работает в районе Гуляйполя Запорожской области, и как раз в то время, когда Трамп продвигал идею о прекращении огня, россияне накапливали силы для штурма в районе Гуляйполя.

Тогда мы в полной боевой готовности дежурили более недели. Нашим славным бойцам в ночь перед наступлением удалось разгромить некоторую технику врага и после этого он побоялся идти в атаку,

– отметил он.

Поэтому понятно, что россияне не слушают, что говорит Трамп. Они, по словам командира экипажа боевых медиков, выполняют свою задачу – захватить Украину, ликвидировать украинцев как нацию, разрушить наши дома. И только усилия Вооруженных Сил Украины способны остановить врага.