Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу бойових медиків добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олег Магдич, зазначивши, коли та за яких умов в Україні можливий мир. Водночас Дональд Трамп заявив, що відносини між Україною та Росією можуть бути "нормальними", і про це люди нібито дізнаються дуже швидко. Президент США додав, що в певний момент "ви маєте або змиритися, або замовкнути", і зауважив, "що все йде добре".

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Росіяни не слухають, що говорить Трамп

Магдич зауважив, що справжній мир в нашій країні може наступити тільки коли Україна здобуде перемогу. Тому що припинення вогню, яке просуває Трамп, не призведе до сталого миру.

США, на його думку, не розуміють, на жаль, цього. Україна, та війна, яка тут триває, для них є чимось незрозумілим і далеким. Вони не мають чіткої картини того, що відбувається, і тому рішення, які ухвалюють, базуються на неповній інформації,

– наголосив командир екіпажу.

Поки Трамп говорить про необхідність перемир'я, а Росія нібито з ним погоджується, водночас вона готує новий наступ, за словами Володимира Зеленського, у кількох областях.

Зверніть увагу! Президент України зазначив, що росіяни не змінили свої плани і наступатимуть на Сумському, Харківському, Запорізькому напрямках. Також залишається невиконаним їхній задум з початку війни – вихід на кордони Донецької й Луганської областей.

Олег Магдич розповів, що його батальйон працює в районі Гуляйполя Запорізької області, і якраз в той час, коли Трамп просував ідею щодо припинення вогню, росіяни накопичували сили для штурму в районі Гуляйполя.

Тоді ми в повній бойовій готовності чергували понад тиждень. Нашим славетним бійцям в ніч перед наступом вдалося розгромити деяку техніку ворога і після цього він побоявся йти в атаку,

– відзначив він.

Тому зрозуміло, що росіяни не слухають, що говорить Трамп. Вони, за словами командиру екіпажу бойових медиків, виконують своє завдання – захопити Україну, ліквідувати українців як націю, зруйнувати наші домівки. І тільки зусилля Збройних Сил України здатні зупинити ворога.