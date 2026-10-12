Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Артем Бронджуков.

Бронджуков отмечает, что заявления Дональда Трампа о выборах в Украине во время войны и так называемое "энергетическое перемирие" свидетельствуют о полном игнорировании реальности. Своей политикой заигрывания с Владимиром Путиным глава Белого дома ставит под угрозу безопасность всего свободного мира.

Почему "энергетическое перемирие" работает в пользу Путина?

Политолог обратил внимание на то, что так называемое "энергетическое перемирие" касается исключительно запрета ударов по российским НПЗ, оставляя при этом без внимания ежедневные удары РФ по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

Вместо того чтобы оказывать давление на безумного диктатора, американский лидер фактически подыгрывает врагу. Торговля с агрессором никоим образом не приближает окончание боевых действий.

Наоборот, это убеждает Путина в том, что последствий его преступных действий не существует. И этим Трамп приближает войну, в том числе и для себя, ведь Путин не собирается останавливаться на Донбассе. Таким образом Трамп пилит ветку, на которой сидит сам и вся Европа.

Угроза для украинских городов

Гость эфира отметил, что в преддверии зимы российские войска готовят масштабную катастрофу. Враг планирует провести атаку на энергосистему в больших городах, в частности в Киеве, Днепре и Одессе. Отключение электричества и отсутствие водоснабжения ставят под угрозу выживание гражданского населения, особенно пожилых людей.

Вместо того чтобы оказывать давление на безумного диктатора, американский президент, напротив, потакает ему и подпитывает его безумные амбиции,

– говорит Артем Бронджуков.

Он добавил, что эта ситуация очень тревожна, поэтому европейские партнеры должны выйти из пассивного состояния и четко заявить о своей позиции. Тем временем Владимир Зеленский в беседах с лидерами ЕС, Канады и НАТО продолжает делать акцент на военной помощи и предоставлении средств противобаллистической защиты.

Что известно об инициативе Трампа

Напомним, ранее мы писали, что американская сторона рассматривает взаимное прекращение ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям как первый шаг к энергетическому перемирию. Однако украинские чиновники подчеркивают, что предложение формата "НПЗ за НПЗ" является абсолютно неравноценным, ведь Россия располагает разветвленной сетью таких заводов.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, заявления Дональда Трампа могут быть лишь предвыборной иллюзией. Оказавшись в зависимости от России из-за определенных экономических шагов, политик пытается скрыть слабость позиций США и выдвигает тезисы, не соответствующие реальности.