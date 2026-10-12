Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт Артем Бронджуков.

Бронджуков зазначає, що заяви Дональда Трампа про вибори в Україні під час війни та так зване "енергетичне перемир'я" свідчать про повне ігнорування реальності. Своєю політикою загравання з Владіміром Путіним очільник Білого дому ставить під загрозу безпеку всього вільного світу.

Чому "енергетичне перемир'я" працює на користь Путіна?

Політолог звернув увагу, що так зване "енергетичне перемир'я" стосується виключно заборони ударів по російських НПЗ, залишаючи при цьому поза увагою щоденні удари РФ по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Замість тиску на схибленого диктатора американський лідер фактично підігрує ворогу. Торгівля з агресором жодним чином не наближає закінчення бойових дій.

Навпаки, це запевняє Путіна, що наслідків від його злочинних дій не існує. І цим Трамп наближає війну зокрема й для себе, адже Путін не збирається зупинятися на Донбасі. Таким чином Трамп пиляє гілку, на якій сидить сам і вся Європа.

Загроза для українських міст

Гість ефіру зазначив, що напередодні зими російські війська готують масштабну катастрофу. Ворог планує атакувати енергосистему у великих містах, зокрема в Києві, Дніпрі та Одесі. Знеструмлення та відсутність водопостачання ставлять під загрозу виживання цивільного населення, особливо людей похилого віку.

Замість того, щоб тиснути на схибленого диктатора, американський президент займається тим, що, навпаки, потурає йому і підживлює схиблені амбіції,

– каже Артем Бронджуков.

Він додав, що ця ситуація є дуже страшною, тому європейські партнери мають вийти з пасивного стану та чітко задекларувати свою позицію. Тим часом Володимир Зеленський у розмовах із лідерами ЄС, Канади та НАТО продовжує робити акцент на військовій допомозі та наданні засобів протибалістичного захисту.

Що відомо про ініціативу Трампа

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська сторона розглядає взаємну зупинку ударів по нафтопереробних підприємствах як перший крок до енергетичного перемир'я. Однак українські посадовці наголошують, що пропозиція формату "НПЗ на НПЗ" є абсолютно нерівноцінною, адже Росія має розгалужену мережу таких заводів.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, заяви Дональда Трампа можуть бути лише передвиборчою ілюзією. Опинившись у залежності від Росії через певні економічні кроки, політик намагається приховати слабкість позицій США та генерує тези, які не відповідають реальності.