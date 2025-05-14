Российский диктатор Владимир Путин сейчас находится не в лучшей позиции. В Кремле образовалось 2 группы, которые давят на него.

Первая убеждает прекратить войну, приняв предложение Трампа о прекращении огня. В то же время вторая группа склоняет диктатора к продолжению войны.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал генерал, бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат. Он также проанализировал последние действия США и ситуацию в Москве.

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Для чего Путин объявлял трехдневное перемирие

Российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая. Чего он пытается достичь так называемым перемирием в Украине на несколько дней?

Он знает, что президент Зеленский и Украина уже некоторое время готовы к 30-дневному перемирию или даже просят о постоянном прекращении огня, на которое он не хочет соглашаться. Но он решил из своих соображений предложить прекращение огня с 8 до 11 мая. Очевидно, на период парада победы в Москве и других европейских странах, посвященного окончанию Второй мировой войны.

Он считал выгодным предложить это короткое перемирие. Но, как сообщалось последние несколько дней, это не было настоящим перемирием, и было множество его нарушений. Поэтому я думаю, что Владимиру Путину нельзя доверять, он не говорит правду.

Могут ли российские генералы угрожать Путину

В наших предыдущих разговорах вы говорили, что российские генералы могут быть угрозой для Путина и даже способны свергнуть его режим. Это все еще возможно, и они хотели бы поддержать прекращение огня в Украине. Каково ваше мнение по этому поводу?

Вы правы, возвращая меня к комментариям, которые я делал 2 – 3 года назад, в начале войны. Тогда казалось, что решение о нападении на Украину принадлежало исключительно Владимиру Путину. Это было очень плохое решение, поскольку оно привело к тому, что российские войска не смогли захватить Киев и уничтожить режим Зеленского, а также нанесло огромный ущерб российским военным.

Я думал, что старшие генералы могут осознать, что это настолько ужасно для России, как страны, что они могут решить совершить переворот. Теперь, через три года, российские военные готовы смириться с миллионами жертв, которые Россия уже понесла вследствие своего незаконного и возмутительного нападения на Украину.

Я больше не придерживаюсь мнения, что старшие генералы могут быть теми, кто восстанет против Путина. Он имеет такой контроль за государством, он настолько контролирует государственные СМИ, что ему удалось подавить любую форму оппозиции против него.

Казалось бы, Путин – это Россия, Россия – это Путин, так он думает. Никто не готов бросить ему вызов. Поэтому эта ужасная война тянется с огромными человеческими жертвами и огромными убытками для инфраструктуры в Украине, не говоря уже о том, что и в России тоже.

Интервью с Ричардом Даннатом: смотрите видео

И что вы думаете об этих генералах? Что они думают о предложении прекращения огня США? Считаете ли вы, что российское высшее командование поддерживает предложения США о прекращении огня или просто хочет продолжать войну, потому что имеет определенные успехи на поле боя?

Вопрос о прекращении огня очень сложный. Я думаю, что сначала мы должны взглянуть на него с точки зрения Дональда Трампа. Мы знаем, что во время президентской предвыборной кампании он говорил, что может закончить войну одним звонком, за 24 часа. Но это не так.

Большинство из нас все это время говорили о том, что прекращение огня и окончание войны могут наступить только в том случае, если Украина и президент Зеленский согласятся на это.

Нельзя допустить повторения 30-х годов, когда Чехословакией пожертвовали ради Британии, Франции и в пользу Гитлера, игнорируя ее руководство и народ.

Поэтому очень важно, чтобы любая дискуссия и движение к прекращению огня происходили так, как этого хотят президент Зеленский и украинское правительство.

Сейчас Владимир Путин считает, что он все еще выигрывает эту войну. Он хотел бы продолжать ее. Очень маловероятно, что он согласится на прекращение огня на любых других условиях, кроме тех, которые будут вредить Украине. Поэтому я думаю, что само понятие "прекращение огня", хоть люди хотят видеть конец убийствам и разрушению Украины, должно быть справедливым и таким, которое будет устраивать Зеленского и украинское правительство и на которое они согласятся, хоть и под давлением.

Почему Путин боится прекратить огонь

Не считаете ли вы, что Путин боится принять предложение о прекращении огня, поскольку в таком случае российские сторонники жесткой линии могут оказывать большее давление на Кремль?

Правильное замечание, потому что чем дольше длится война, тем больше она стоит российской экономике, тем больше гибнет российских граждан. Если бы он остановил войну преждевременно, люди бы сказали: "Это было напрасно! Зачем все это было?". Именно тогда сторонники жесткой линии могли бы набраться смелости и и попытаться свергнуть его.

Конечно, при таких обстоятельствах надо задать вопрос, станет ли ситуация тогда хуже, чем сейчас. Я имею в виду, что мы должны вернуться к тому, с чего следует начинать, сказать, что несмотря на пропаганду, поступающую из Кремля, и незначительные успехи, которых достигли российские войска на Востоке Украины, на самом деле Россия существенно страдает в этой войне.

Запад должен приложить усилия, чтобы наложить более жесткие санкции на всю российскую экономику, и российский народ должен почувствовать давление. Это поставит Украину в более выгодное положение. Поэтому Запад должен быть единым. Он должен продолжать поддерживать Украину военной техникой, а также ввести жесткие санкции против России, чтобы привести российский народ в чувство.

Кого боится российский диктатор

Кроме того, в этой войне было много переломных моментов и марш Пригожина на Москву. Чувствуете ли вы, что если война продолжится, то появится еще больше серьезных угроз для режима Путина со стороны сторонников жесткой линии, со стороны наемников, например, даже со стороны людей, которые возвращаются домой после участия в этой войне?

Я думаю, что ситуация с Пригожиным была необычной и, возможно, уникальной. Поскольку он возглавлял группу наемников "Вагнер", а это была большая и мощная группировка. Он знал, что эти люди пойдут за ним. Теперь, я думаю, совсем другая ситуация, чтобы сказать, имел бы российский генерал или другая российская компания наемников власть и поддержку, чтобы создать такую угрозу Кремлю, которую создал Пригожин.

Мы знаем, что произошло с Пригожиным. Он был убит, его восстание погасло и угроза исчезла. Так что это сложное стечение обстоятельств. Возвращаясь к тому, что я говорил ранее, Путин боится сторонников жесткой линии, которые давят, если он прекратит войну преждевременно.

Гораздо лучше, чтобы Запад был единым с Украиной и продолжал поддерживать ее на поле боя, предоставляя оружие, оборудование и обеспечивая учения, которые ВСУ нужны. Кроме того, усиливая санкции против российской экономики, чтобы народ России понял, что его руководство сделало ошибку и что российское население хочет иметь другое правительство, которое будет лучшим для него, для Украины, для отношений с Западом, а значит и для безопасности Европы.

Путин оказался под давлением двух групп Кремля

Согласно данным издания Washington Post, в Кремле есть две группы, которые придерживаются разных взглядов относительно войны. Первая группа пытается убедить Путина прекратить ее, приняв предложение Трампа о прекращении огня в Украине, поскольку обеспокоена состоянием российской экономики. Вторая группа пытается донести до Путина необходимость продолжать войну. Какая из них имеет больше шансов на победу? И не считаете ли вы, что Путин оказался в безвыходной ситуации, когда он не имеет выбора из-за внутреннего давления в Кремле со стороны обеих групп?

Возможно, вы правы. Я отнюдь не симпатизирую Путину, и если он находится под давлением этих двух групп, то это проблема, которую он сам себе создал. Выбирая из этих двух вариантов, он вряд ли пойдет по пути сторонников жесткой линии. Это возвращает нас к любому мирному предложению, которое может сделать президент Трамп.

Я надеюсь, что любое мирное предложение от Трампа, будет таким, с которым президент Зеленский будет готов согласиться. Но знаете, если будет прекращение боевых действий на 30 дней или даже дольше, то это лишь прекращение огня. Это не является формулой мирного соглашения или прекращения конфликта.

Стоит обратиться к истории и другим частям мира. Я вижу параллели с войной в Корее, которая началась в 1950 году и закончилась прекращением огня в 1953 году, но без мирного плана. Не было соглашения, как управлять Корейским полуостровом. Я боюсь, что это может произойти в Украине.

Если перемирие Трампа будет принято, то, возможно, оно будет продлено. Но прекращение огня – это одно, однако это не формула долгосрочного мира, и я очень волнуюсь из-за этого.

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Важнейшие вопросы после установления перемирия

Ожидаете ли вы, что перемирие продлится более 30 дней? Что может произойти после этого?

Вы задаете очень хороший вопрос, но ответа на него никто не знает. В прошлом уже были случаи, когда договаривались о кратковременном прекращении огня, которое становилось длительным перемирием, потому что обе стороны видят преимущество в прекращении убийств и разрушении инфраструктуры.

30-дневное перемирие – это разумный срок, который можно взять за основу. Но возникает вопрос – как будет контролироваться перемирие? Готов ли Путин согласиться на присутствие западных войск в Украине, чтобы они сыграли свою роль в успокоении украинского населения или мониторинге режима прекращения огня? Может ли прекращение огня контролироваться исключительно с помощью спутникового наблюдения и дронов?

Второй важнейший вопрос после соглашения о прекращении огня – это то, как его будут контролировать, как будут фиксировать нарушения режима и какое будет наказание.

Так что вопросов много, а самое главное – уже есть на столе достаточно условий, чтобы сделать прекращение огня приемлемым как для России, так и для Украины? И как я уже говорил, это должно быть приемлемо для президента Зеленского и украинского правительства.

Действительно ли США могут выйти из переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует слишком много на переговорах о прекращении огня. Считаете ли вы, что команда Трампа наконец начинает понимать, что Россия не заинтересована в честной сделке?

Я думаю, что да. Мы не можем доверять Путину. Маловероятно, что справедливая сделка будет на столе, потому что даже если Зеленский согласится, что восточная часть Украины, которая сейчас оккупирована Россией, временно должна получить "статус-кво", – это выгодно Путину и невыгодно Украине.

Но вы должны вернуться к неутешительному осознанию того, что россияне, оккупировав 20% территории Украины на Востоке, не собираются уходить добровольно. Несмотря на помощь Запада, украинские военные недостаточно сильны, чтобы выгнать россиян. Возникает ужасное ощущение, что на поле боя может сложиться патовая ситуация.

Возникает вопрос: можно ли считать патовую ситуацию на поле боя основой для прекращения огня и окончания войны? Но прекращение огня – это одно, а мирное соглашение – другое. Я не вижу оснований для быстрого справедливого мира.

Президент США Дональд Трамп якобы назвал прекращение войны в Украине "разочарованием, которое не дает ему спать по ночам". Считаете ли вы, что Трамп наконец готов к введению санкций против России, чтобы давить не только на Украину, но и на российскую сторону?

Я думаю, что Трамп должен принять решение в своей голове: собирается ли он и дальше поддерживать президента Зеленского и Украину и продолжать давление на Путина? А это означает введение новых санкций и любых других мер. Или же он обратит свое внимание на что-то другое и решит, что достичь мирного соглашения в Украине невозможно.

Тогда он может сосредоточиться на прекращении незаконной миграции в Соединенные Штаты, противодействия угрозе Китая. Это его решение: помогать Украине добиться более жестких условий с Путиным или сказать: "С меня достаточно".

Если США выйдут из переговоров о прекращении огня, это будет хорошим или плохим сценарием для Владимира Путина?

Если Трамп откажется от участия в переговорах в краткосрочной перспективе, это будет выгодно Путину. Но, я думаю, что мы должны поверить европейским лидерам на слово. Все они абсолютно единодушны с Украиной, и если американцы решат делать меньше для поддержки Киева, то европейские лидеры будут придерживаться своего слова.

Надеюсь, мы продолжим поддерживать Украину так долго, как вы хотите, чтобы эта поддержка привела к справедливому разрешению ситуации. Ведь война является абсолютно незаконной, возмутительной и полностью вызванной высокомерием России и Путина и принятием неправильных решений в феврале 2022 года.

"В России продолжается кампания убийств"

В результате взрыва заминированного автомобиля 25 апреля 2025 года погиб российский генерал Ярослав Москалик, а в 2024-м в результате такого же взрыва погиб генерал Игорь Кириллов. Какими вы видите последствия этих убийств? Будут ли они побуждать к прекращению огня?

Вы подняли 2 очень интересных вопроса. Я не думаю, что было окончательно доказано, кто стоял за этими убийствами. Но, видимо, в головах других российских генералов промелькнули мысли: мне угрожает опасность, может ли кто-то пытаться меня убить, кто именно – украинцы, диссиденты из российских вооруженных сил или другие террористические группировки внутри России? Таким образом, это играет на неопределенность среди российского военного руководства.

Если мы рассмотрим это отдельно, то увидим положительный сигнал. Возможно, это начнет влиять на часть российских военных, заставит их задуматься еще раз и прийти к выводу, что им нужно работать для завершения войны. Еще 3 года назад я думал, что это возможно. Теперь – что это менее вероятно. Но вы правы, учитывая эти 2 убийства, у российских генералов могут возникать вопросы.

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"Соглашение об ископаемых вряд ли будет работать"

Считаете ли вы, что соглашение о полезных ископаемых выравнивает позицию Украины и США и заставит Дональда Трампа действовать в интересах нашего государства?

Если честно, мне неловко от этого соглашения. Я думаю, что это произошло только потому, что Дональд Трамп давил на Владимира Зеленского. Я считаю, что это неразумно. Другие европейские страны оказывают поддержку Украине, не требуя ничего взамен этого. И мне неприятна мысль, что Штаты хотят получить какое-то вознаграждение за поддержку Украины.

Поддерживать Украину – правильно, и поэтому вы это делаете, не нужно никакого вознаграждения. Если Трамп считает, что присутствие американских горнодобывающих компаний на Востоке Украины дает гарантию безопасности – он обманывает себя.

Если не ошибаюсь, большинство районов, которые богаты полезными ископаемыми, есть на Востоке Украины, большую часть этой территории контролирует Россия. Поэтому, я думаю, что это неудачная сделка. Она сложная и вряд ли будет работать на практике. С моральной точки зрения это вообще плохо. Вы помогаете, потому что это правильно, а не ради благодарности или награды.

Почему Великобритания обновляет планы противодействия нападению

Великобритания якобы тайно готовится к войне с Россией. Правительственным чиновникам предложили обновить планы 20-летней давности, которые должны привести страну в боевую готовность в случае полномасштабной войны. Почему правительство Великобритании не начало готовить такие планы хотя бы 3 года назад?

Здесь важны несколько вещей. Во-первых, растет осознание того, что нам нужно тратить больше денег на оборону, чтобы быть лучше подготовленными к сдерживанию дальнейшей агрессии со стороны России. В рамках этой готовности, которая является частью сдерживания, есть смысл обновить военные планы, военную книгу, которую мы всегда держали в состоянии готовности в годы холодной войны.

После холодной войны считалось, что в Европе не будет конфликтов. Поэтому эти планы лежали на полке и изрядно запылились. Теперь ясно, что существует угроза безопасности. Нам нужно больше тратить на оборону, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию. Но в то же время есть смысл убедиться, что правительство, власти, население знают, как реагировать, если произойдет худшее нападение на Соединенное Королевство.

Это упреждающее планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Не следует воспринимать это как ожидание войны с Россией. Это не так. Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить войну и сдержать агрессию в нашу страну, страны Балтии, Польшу, Швецию, Финляндию и, что очень важно, – в Украину.

В своей статье для Telegraph, полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон призвал правительство Великобритании производить тактическое ядерное оружие для развития тактического ядерного потенциала для сдерживания России. Поддерживаете ли вы такой план?

Соединенное Королевство имеет потенциал стратегических баллистических ядерных ракет, которые базируются на наших подводных лодках. Они обеспечивают непрерывное сдерживание на море. Но, кроме этого, у нас нет собственных тактических ядерных вооружений. Соединенные Штаты имеют, но Великобритания от этого отказалась.

Если кто-то считает, что существует какой-то потенциал для ядерной эскалации, то это аргумент. Я не уверен, что с ним согласен. Есть аргументы в пользу того, что Соединенному Королевству стоит разрабатывать меньшее ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, чтобы мы могли ответить в случае необходимости.

Также есть аргументы в пользу использования тактического ядерного оружия, чтобы заявить о себе. Не думаю, что я окончательно решил, правильно ли это. Поскольку в военном плане мы, по-прежнему, тесно контактируем с Соединенными Штатами, и у них есть такой потенциал, я думаю, что сейчас мы полагаемся на это.

Если бы в какой-то момент Америка стала изоляционистской, вышла из НАТО, полностью ушла из Европы, тогда ситуация была бы другой. Тогда следовало бы разрабатывать свое межконтинентальное ядерное оружие. Но мы еще не в такой ситуации.