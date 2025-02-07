Причиной он называет позицию российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для The Guardian.

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Какое заявление сделал Лемми о возможности перемирия

Министр иностранных дел Дэвид Лемми сказал, что сомневается относительно того, что между Украиной и Россией в ближайшее время состоятся мирные переговоры. По его мнению, такой взгляд на ситуацию разделяют и в Вашингтоне.

По его словам, как осознают в Украине, "не может быть никакого прекращения огня до переговоров". Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует никакой заинтересованности в переговорах.

Я не ожидаю прекращения огня в этой войне в ближайшее время. Я очень четко осознаю, что Путин пока не демонстрирует никакого желания вести переговоры. И поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение продлится еще несколько месяцев,

– заявил британский министр.

В свою очередь Кит Келлог заявил, что США должны использовать не только военное, но и экономическое и дипломатическое давление на Россию, ведь она привыкла к изнурительным войнам, поэтому, по его мнению, победить ее только на поле боя невозможно.

Интересно, что Андрей Ермак ранее сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Украина представит свою позицию по прекращению войны. Он считает, что мы близки к настоящему завершению этой войны справедливым и длительным миром.