Причиною він називає позицію російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтервʼю для The Guardian.

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Яку заяву зробив Леммі про можливість перемир'я

Міністр закордонних справ Девід Леммі сказав, що сумнівається стосовно того, що між Україною та Росією найближчим часом відбудуться мирні перемовини. На його думку, такий погляд на ситуацію поділяють і у Вашингтоні.

За його словами, як усвідомлюють в Україні, "не може бути ніякого припинення вогню до переговорів". Він наголосив, що російський диктатор Владімір Путін наразі не демонструє жодної зацікавленості у перемовинах.

Я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що Путін наразі не демонструє жодного бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців,

– заявив британський міністр.

Своєю чергою Кіт Келлог заявив, що США мають використовувати не лише військовий, а й економічний та дипломатичний тиск на Росію, адже вона звикла до виснажливих воєн, тому, на його думку, перемогти її лише на полі бою неможливо.

Цікаво, що Андрій Єрмак раніше повідомив, що на Мюнхенській безпековій конференції Україна представить свою позицію щодо припинення війни. Він вважає, що ми близькі до справжнього завершення цієї війни справедливим і тривалим миром.