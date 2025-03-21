Техническая, а не политическая: МИД раскрыл детали следующей встречи Украины и США

Следующая встреча Украины и США в Саудовской Аравии состоится 24 марта. Однако, она будет технической, а не политической. Должны определить параметры предложений о различных режимах прекращения огня, которые сегодня есть на столе переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого.

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МИД о встрече в Саудовской Аравии

Накануне Владимир Зеленский заявил, что эта встреча будет не политической, а технической. На ней должны определяться параметры предложений о различных режимах прекращения огня, которые сегодня есть на столе переговоров, отметил Георгий Тихий.

Спикер МИД напомнил, что Украина предложила и согласилась на конкретное американское предложение о 30-дневном полном прекращении огня. Киев одобрил его еще во время встречи в Джидде 11 марта.

Если бы Путин и Россия согласились на это предложение, уже могло бы действовать это прекращение огня. Вместо этого мы видим из Кремля разнообразные новые условия, какие-то разговоры, предложения, манипуляции, ограниченное согласование якобы на "готовность" воздерживаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре, которое еще находится в процессе выяснения сторонами,

– подчеркнул Георгий Тихий.

Подчеркнул, Украина четко показала свое намерение двигаться к миру. И это перемирие уже могло бы действовать, если бы Россия ответила на него взаимностью.

Также спикер МИД рассказал, что к переговорам, которые состоятся в Саудовской Аравии, Киев относится как к двусторонним украинско-американским переговорам.

Рассматриваем их как технический раунд, не политический. Там будут обсуждаться детали и имплементации решений, которые на политическом уровне уже приняты. Должны встретиться профессиональные люди с украинской и американской стороны, которые смогут выяснить все детали, как это должно выглядеть. Потому что недостаточно просто согласовать политически, надо понимать, как это будет работать, кто это будет контролировать, каким образом будет происходить мониторинг,

– рассказал Тихий.

Подчеркнул, что именно для этого и нужна встреча в Саудовской Аравии. Спикер отметил, пока МИД неизвестно, как там будут происходить контакты американцев с россиянами. Впрочем, это уже их выбор.

Киев готовимся к переговорам в Саудовской Аравии именно как к двусторонней украинско-американской истории. Если США будут параллельно согласовывать еще с Россией, – это уже их дело, отметил Тихий.

Представитель МИД добавил, что есть такая логика событий. Состоялась встреча в Джидде. Американская сторона заверила, что донесет ее результаты российской и поймет, на что готов идти агрессор. Так и произошло. Добавил, Киев в принципе и ожидал этих контактов после встречи. Так рассматривают и сейчас.

Также Георгий Тихий отметил, что речь идет о техническом уровне, технические дискуссии. Также, вероятно, будет военный компонент. В то же время отметил, участие Андрея Сибиги в этой встрече пока не планируется. Объяснил, привлечение министра необходимо, когда политические переговоры.