Россия категорически отказалась выполнить призывы Евросоюза о немедленном прекращении огня на фронте в Украине. В Москве заявили, что перерыв в боевых действиях якобы необходим Силам обороны Украины для восстановления сил.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на фоне переговоров в Абу-Даби, сообщают российские СМИ.

Споры вокруг перемирия

По словам Лаврова, консультации в Абу-Даби инициировал Вашингтон с целью обсуждения параметров более широкой архитектуры безопасности Украины, России и Европы.

Глава российского МИД утверждает, что Евросоюз сводит весь переговорный процесс исключительно к режиму тишины. По мнению российской стороны, без устранения так называемых "первопричин конфликта" любое временное перемирие неприемлемо.

При этом российский министр раскритиковал заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая настаивает на невозможности обсуждений вопросов безопасности без устойчивого перемирия в Украине.

То есть снова старая логика – обязательно нужно выиграть время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы хоть как-то возместить те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это не согласимся,

– заявил Сергей Лавров.

Напомним, ранее мы сообщали, что аналитики Института изучения войны отмечали систематические попытки Кремля изолировать мирный процесс со стороны Европы и попытки переложить ответственность за отсутствие компромиссов на Киев. Российская сторона публично отказывается останавливать наступление даже на период переговоров, выдвигая ультиматумы о возвращении НАТО к границам 1997 года.