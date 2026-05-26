Украина готова к локальному перемирию с Россией: речь идет не только об "аэропортовом"

Украина обсуждает с европейскими партнерами возможность введения отдельных локальных форматов перемирия с Россией. Речь идет о точечных режимах прекращения огня, которые могут охватывать энергетическую, портовую или инфраструктурную сферу.

Об этом во время общения с журналистами заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает 24 Канал.

Смотрите также Договориться с Трампом не удалось: Путин выдвинул новое условие завершения войны

Какое перемирие предлагает Украина?

Глава МИД сообщил, что среди возможных вариантов временного перемирия – "аэропортное", "энергетическое" или "портовое". В то же время министр уточнил, что необходимо выбрать один конкретный кейс и проработать его в определенные временные рамки, чтобы продемонстрировать результативность подхода.

Сибига также добавил, что этот вопрос планируют детально обсудить на встрече с главами МИД стран-членов Европейского Союза.