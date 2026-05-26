Украина готова к локальному перемирию с Россией: речь идет не только об "аэропортовом"
Украина обсуждает с европейскими партнерами возможность введения отдельных локальных форматов перемирия с Россией. Речь идет о точечных режимах прекращения огня, которые могут охватывать энергетическую, портовую или инфраструктурную сферу.
Об этом во время общения с журналистами заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает 24 Канал.
Какое перемирие предлагает Украина?
Глава МИД сообщил, что среди возможных вариантов временного перемирия – "аэропортное", "энергетическое" или "портовое". В то же время министр уточнил, что необходимо выбрать один конкретный кейс и проработать его в определенные временные рамки, чтобы продемонстрировать результативность подхода.
Сибига также добавил, что этот вопрос планируют детально обсудить на встрече с главами МИД стран-членов Европейского Союза.
Нужно, чтобы это тоже проговорилось с российской стороной. Это может быть "аэропортовое" перемирие, это может быть "энергетическое" перемирие, это может быть "портовое" перемирие,
– отметил он.
Кроме того, дипломат отметил, что ключевая позиция Украины заключается в приоритезации одного конкретного дела для подтверждения "успешности этого трека".
Какие детали мирного диалога с Россией?
Заметим, что сейчас Россия пытается вовлечь в мирные переговоры по завершению войны в Украине Европу. ВМУ предполагают, что такое решение может дать Кремлю больше времени, чтобы получить преимущества как на фронте, так и на политической арене.
Вероятно, участие ЕС в роли посредника могло бы ослабить санкционное давление на Россию.
24 мая стало известно, что Россия подготовила дополнение к американскому плану из 27 пунктов относительно возможного урегулирования войны в Украине. Известно, что все эти идеи россияне планируют обсудить во время следующего "квалифицированного диалога".