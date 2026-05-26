Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає 24 Канал.

Яке перемир'я пропонує Україна?

Глава МЗС повідомив, що серед можливих варіантів тимчасового перемир'я – "аеропортне", "енергетичне" або ж "портове". Водночас міністр уточнив, що необхідно обрати один конкретний кейс та опрацювати його у визначені часові рамки, щоб продемонструвати результативність підходу.

Сибіга також додав, що це питання планують детально обговорити на зустрічі з главами МЗС країн-членів Європейського Союзу.

