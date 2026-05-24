Об этом заявил представитель МИД России Алексей Полищук, сообщают росСМИ.

Читайте также Донбасс – до осени: что продемонстрировала встреча Путина с российскими генералами

Что предлагают россияне?

Алексей Полищук заявил, что в России подготовили дополнения к американскому плану из 27 пунктов по возможному урегулированию войны в Украине.

Все эти идеи россияне планируют обсудить во время следующего "квалифицированного диалога".

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече,

– добавил представитель российского МИДа.

Напомним, американская инициатива была впервые представлена осенью 2025 года. Среди положений плана Трампа – ограничение численности ВСУ, запрет на размещение в Украине западных войск, признание за Россией контроля над Крымом и Донбассом, а также перспектива вступления Украины в ЕС.

Напомним, недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами пока не происходят. По его словам, причиной стало отсутствие результатов от таких переговоров.

В то же время Рубио не исключает возможности вновь присоединиться к переговорному процессу, если появятся условия для продуктивного диалога и изменится нынешняя динамика.

Фактически, мирные переговоры об окончании войны в Украине были приостановлены после начала войны на Ближнем Востоке. Последняя встреча делегаций состоялась 4 – 5 февраля в Абу-Даби.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры могут возобновиться уже в ближайшие недели. Он отметил, что украинская команда имела хорошие контакты с американской стороной как по безопасности сотрудничества, так и по дипломатическим вопросам в контексте России.

По словам президента, восстановление содержательной трехсторонней коммуникации и привлечения Европы будет правильным, а Украина готова к соответствующим шагам.