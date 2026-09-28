Украина не рассчитывает на перемирие в Черном море, поскольку Москва отвергает все предложения, – Высоцкий

Украина не ожидает заключения соглашений о прекращении огня в Черном море в ближайшие месяцы. Россия отклонила все предложения партнеров Киева, а ситуация остается критической.

Об этом заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, пишет Bloomberg.

Чего ожидать в Черном море?

По его словам, страны, содействующие переговорам, сообщили украинской стороне, что Москва до сих пор не согласилась на предложенные варианты прекращения огня.

К сожалению, трудно представить себе какие-либо возможные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация останется такой же критической, как и сейчас,

– сказал министр.

Он также отметил, что украинские партнеры уже испробовали различные дипломатические подходы, однако результата они пока не дали.

На этом фоне Россия и Украина продолжают подвергаться атакам на портовую и прочую инфраструктуру в Черноморском регионе. Это создает дополнительные трудности для экспорта украинской аграрной продукции.

Украина увеличила объемы экспорта через альтернативные маршруты, которые позволяют обойти часть рисков в Черном море. В настоящее время по таким маршрутам проходит около 45% необходимого объема поставок.

В то же время украинский анализ показывает, что эти маршруты способны обеспечить максимум около 50% экспорта сельскохозяйственной продукции. Существует риск, что в течение текущего маркетингового года Украина не сможет экспортировать около 30 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

Ранее Турция заявляла о попытках возобновить зерновой коридор через Черное море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщал о положительной реакции Владимира Зеленского на усилия по восстановлению такого маршрута.