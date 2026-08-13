Об этом для 24 Канала рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что глава Кремля видит катастрофические последствия ударов, наносящих ущерб Украине. Кроме того, такое перемирие должно быть четким и согласованным со стороны США.

Морское перемирие с Россией

Политолог отметил, что россияне блокируют украинские порты в Черном море, что очень сильно бьет по нашим аграриям. От этого страдает также и мир в целом – десятки, если не сотни миллионов потребителей получали зерно благодаря тому, что Украина могла его поставлять или обеспечивать поставки.

"Поэтому здесь сложная ситуация, Турция тоже страдает. Когда было зерновое соглашение, она нормально заработала. Да и до этого она зарабатывала на украденном зерне, делая вид, что это что-то другое", – отметил он.

Политолог о реализации морского перемирия: смотрите видео

Лесной пояснил, что для установления такого перемирия необходимо, чтобы Анкара нашла рычаги влияния и смогла отдельно договориться и с нами, и с россиянами.

Может ли это произойти на данном этапе? Сомнительно, но очень хотелось бы на самом деле, потому что нужно обратиться ко всему миру, чтобы они остановили действия России в Черном море. Они разрушают и портовую инфраструктуру, и все, что вокруг нее построено и что пока функционирует,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что также важно, чтобы у Турции был план, который поддержат Соединенные Штаты и другие партнеры и который действительно будет оказывать влияние на Путина. В противном случае это будет просто громкое заявление, на которое в Кремле отреагируют, но ситуация не изменится.

Важно отметить, что именно Украина, пожалуй, больше всего хочет, чтобы появился новый формат зернового соглашения, которое должно быть честным.

Интересно, что издание Reuters сообщило, что наша страна через посредников передала Кремлю предложение взаимно прекратить удары по целям в Черном море. Поводом послужила активизация атак на торговые суда и портовую инфраструктуру. Однако пока реакции из Москвы нет.