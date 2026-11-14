Путин хочет обмануть даже Меланию Трамп: зачем Кремль заговорил о перемирии в Константиновке

Российский диктатор Владимир Путин пытается вновь сыграть роль миротворца перед Дональдом Трампом. После так называемой гуманитарной миссии в Олешках он предложил организовать подобную акцию в Константиновке, хотя российская армия не контролирует город полностью. За этой инициативой может скрываться очередная попытка Кремля манипулировать США и обвинить Украину в нежелании прекратить войну.

Военный эксперт Сергей Розе в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Путину нужно такое перемирие, как он пытается повлиять на Меланию Трамп и почему гуманитарная инициатива может стать ловушкой для Украины.

Зачем Путин предлагает перемирие в Константиновке

Российский диктатор Владимир Путин предложил провести в Константиновке гуманитарную операцию по аналогии с той, что произошла в Олешках в Херсонской области. Он заявил, что российская армия якобы полностью контролирует город, а для эвакуации мирных жителей готова организовать временное прекращение огня.

Однако на самом деле ситуация совсем иная. В Константиновке продолжаются боевые действия, а часть города остается под контролем ВСУ. Поэтому предложение Кремля вызывает вопросы относительно ее истинной цели.

По словам Сергея Розе, Путин может использовать эту инициативу, чтобы выставить Россию стороной, стремящейся к миру, а Украину – государством, которое якобы отказывается от гуманитарных договоренностей. Российский диктатор фактически ставит Киев перед выбором, при котором любое решение можно использовать в пропагандистских целях.

Он заявляет: "Я миротворец". Украинская сторона ответит: "Но ведь мы контролируем половину города. Мы не можем просто согласиться на такое странное перемирие, при котором вы утверждаете, что город ваш, а значит, сможете свободно передвигаться, и по вам нельзя будет стрелять". И тогда россияне скажут: "Вот видите, они не хотят мира. Я хочу мира, а они отказываются",

– пояснил Розе.

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Как Путин использовал Меланию Трамп во время перемирия в Олешках

Это не первая попытка Кремля использовать гуманитарные инициативы для оказания политического давления. В конце октября в Олешках в Херсонской области состоялась операция по эвакуации гражданских лиц, к которой присоединилась первая леди США Мелания Трамп.

Тогда стороны договорились о локальном прекращении огня, которое длилось с 27 октября по 1 ноября. Благодаря этому удалось эвакуировать людей, оказавшихся в условиях гуманитарной катастрофы из-за отсутствия доступа к еде, воде и медицинской помощи.

По словам Розе, обе стороны получили возможность укрепить свои позиции и подтянуть необходимые ресурсы.

К слову, во время перемирия в Олешках российские военные, по сообщениям украинской стороны, воспользовались паузой, чтобы укрепить свои позиции.

Розе предполагает, что теперь Путин хочет повторить этот сценарий в Константиновке. В то же время главная цель может заключаться не столько в эвакуации гражданских лиц, сколько в политическом эффекте от такой инициативы.

Российский диктатор стремится убедить американцев, что готов к гуманитарным шагам и прекращению боевых действий. Если же Украина не согласится на предложенные условия, Кремль сможет использовать это для обвинений в адрес Киева. Именно поэтому, считает эксперт, предложение Путина нужно рассматривать не только как гуманитарную инициативу, но и как очередную попытку повлиять на переговорный процесс.