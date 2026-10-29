Эвакуация людей из Олешок сопряжена со скрытыми рисками: ISW объяснил, почему Россия может воспользоваться этим

Прекращение огня в оккупированных Олешках в Херсонской области, которое должно обеспечить эвакуацию мирных жителей, может создать дополнительные риски для Украины. Российские военные могут воспользоваться перерывом в боевых действиях для пополнения и восстановления своих сил.

Об этом предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Как Россия может воспользоваться прекращением огня?

Ответственность за соблюдение режима тишины возложена на российскую группировку войск "Днепр". 27 октября министр обороны России Андрей Белоусов посетил ее и встретился с ее командующим, генерал-полковником Михаилом Теплинским. По сообщению российского Минобороны, они обсуждали, в частности, использование беспилотных систем в этом районе.

Российские войска могут воспользоваться прекращением огня для пополнения личного состава, восстановления боеспособности и перегруппировки в Херсонской области. Такая пауза потенциально может дать оккупантам возможность подготовиться к дальнейшим боевым действиям.

В то же время сам факт договоренности об эвакуации не означает, что Россия обязательно использует ее в военных целях. Однако неопределенность относительно условий перемирия, безопасности гражданского населения и возможностей российской группировки создает дополнительные риски для Украины.

Напомним, Украина готовит гуманитарную помощь для жителей оккупированных Олешек в Херсонской области, которую планируют доставить в город 30 октября. В настоящее время продолжается разминирование маршрутов, необходимых для безопасного проведения гуманитарной миссии.

Режим прекращения огня, начавшийся 27 октября в 03:00 по киевскому времени, на момент сообщения длился уже 54 часа, а нарушений договоренностей зафиксировано не было. Лубинец отметил, что украинская сторона координирует выполнение договоренностей с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.

Согласно предварительным договоренностям, временное перемирие на определенных участках Херсонской области должно продлиться до вечера 1 ноября.