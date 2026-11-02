Россияне воспользовались затишьем в Олешках для ротации: военный рассказал, есть ли угроза для Херсона

Российские войска воспользовались режимом тишины во время гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области для укрепления позиций и перегруппировки. Уже высказывались опасения, не создаст ли это дополнительные проблемы для Херсона.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, россияне всегда пытаются использовать любую паузу в боевых действиях в своих тактических целях. Однако для Украины приоритетом остается спасение людей.

Существуют ли дополнительные угрозы для Херсона?

Как подчеркнул Тимочко, действия оккупантов не были чем-то неожиданным. Враг поступает так еще с 2014 года.

Все прекрасно понимали, что враг рассматривает любой период затишья или перерыва как возможность для улучшения состояния своих войск и перегруппировки. Так было во время всех перемирий, начиная с 2014 года. Но Украина ради освобождения своих людей готова идти на определенные риски,

– подчеркнул Тимочко.

Уже даже высказывались предположения, не попытается ли Россия форсировать Днепр в направлении Херсона. Однако следует понимать, что сама река в этом месте настолько широка, что это уже затрудняет проведение десантной операции. Также не стоит забывать о погодных условиях, которые сейчас слишком неблагоприятны для таких попыток.

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Добавим, что президент Владимир Зеленский выразил надежду, что удастся организовать новые локальные перемирия на других участках фронта. Он также поблагодарил Меланию Трамп и отметил, что ее дальнейшая помощь в этом направлении была бы очень полезной.