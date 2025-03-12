Самая большая катастрофа Путина: решающий козырь Трампа может поставить Россию на колени

Россия в ближайшее время должна дать ответ относительно соглашения о 30-дневном прекращении огня, о котором договорились Украина и США 11 марта в Джидде. Дональд Трамп уже предостерегает ее, что в случае отказа от перемирия, может нажать на Кремль.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых групп Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что период взаимной симпатии между США и Россией закончился. Теперь Трамп в случае отказа Путина от 30-дневного прекращения огня может сделать России очень больно.

К теме Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины

Почувствовали, что россияне обвели вокруг пальца

Буряченко отметил, что Россия ранее через нарративы своей пропаганды транслировала, что именно Украина не хочет мира. А сейчас этот аргумент нивелирован мирными переговорами в Джидде и мяч на поле россиян.

Если сейчас Трамп продолжит подыгрывать российским нарративам, это, по мнению политолога, будет пас для демократов. И это может привести к серьезному политическому кризису, из-за которого от Трампа может отвернуться даже часть республиканцев.

Трамп и его администрация наверняка почувствовали, что россияне обвели их вокруг пальца во время официальных переговоров России и США. Когда команда Трампа и он сам упоминали о "4% поддержки Зеленского", о "нелегитимности", рассказывали, что он якобы "должен уйти с должности" и что Украина в ближайшее время "не будет в НАТО",

– подчеркнул директор Международной ассоциации малых групп.

США и так сделали многое для России даже без подписания каких-либо документов. Однако теперь Соединенные Штаты подвели ее к тому, что она должна отвечать, иначе против нее будут введены дополнительные санкции, которые окончательно поставят на колени российскую экономику.

Обратите внимание! В Белом доме отметили, что спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе поедет в Россию, чтобы склонить Кремль согласиться на перемирие. В то же время в Белом доме отказались объяснить, планирует ли Трамп пообщаться с Путиным, чтобы убедить его поддержать 30-дневное прекращение огня.

Сейчас может произойти самая большая катастрофа Путина, если Трамп, понимая, что Кремль может его бросить, не выполнив договоренностей, развернется и уйдет. Конечно президент США повесит на главу Кремля всю ответственность за нежелание диалога и поиска мира в войне, которую начала Россия,

– сказал он.

Трамп в ответ может наложить санкции на российский энергетический сектор, присоединившись к ограничениям, которые обсуждались на саммите G7.

США тогда заблокировали резолюцию о создании комиссии по дополнительному мониторингу теневого танкерного флота России. Однако это было тогда, когда у Трампа и Путина был определенный конфетно-букетный период,

– отметил Алексей Буряченко.

Если Путин не найдет необходимых аргументов и покажет свою неготовность к диалогу, тогда, по мнению политолога, Трамп, склонный к импульсивным поступкам, может сделать России очень больно.