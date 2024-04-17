Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что усилия европейских политиков договориться с Владимиром Путиным, чтобы каким-то образом его утихомирить – имеет смысл для Украины и мира. Он считает, что эти страны пытаются сдержать Путина от безумных действий против Украины, например, от попыток очередного масштабного наступления или применения тактического ядерного оружия.
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Кто имеет влияние на Россию
Игорь Эйдман отметил, что если бы Китай занял жесткую позицию, то это бы могло сдержать Путина. Олаф Шольц и Эммануэль Макрон надеются, что им удастся убедить Китай это сделать. У Европы есть рычаги влияния на Китай, а у Китая на Россию.
Китай не заинтересован в эскалации войны (России против Украины – 24 Канал) из-за экономической выгоды, и наоборот – очень заинтересован европейским рынком. Это основа китайского экспорта, поэтому Си Цзиньпин пытается сохранить отношения с Европой,
– сказал политолог.
Перемирие во время Олимпиады
Эйдман высказал мнение, что "во время Олимпиады перемирия не будет", ведь Путин не доволен, что российских спортсменов не допустили представлять страну-агрессора на Олимпиаде-2024.
Спорт для Путина и российской пропаганды играет важную роль. Те российские спортсмены, которые будут участвовать в Олимпиаде, будут не только без флага, но и никаким образом не будут представлять Россию. Это первый случай, когда ни де-юре, ни де-факто российских спортсменов не будет на Олимпиаде,
– отметил он.
Политолог из Германии предположил, что Путин может попытаться сорвать Олимпиаду, использовав террористов.
Если у Путина есть возможность сделать какой-то вред тем, кого он не любит – то он это сделает. Если у него будут ресурсы на осуществление терактов на Олимпиаде или против Чемпионата Европы по футболу, который будет проходить в Германии этим летом, то он привлечет эти ресурсы,
– отметил Игорь Эйдман.
Олимпийские игры 2024 года и Россия
- Эммануэль Макрон предлагает остановить огонь во всех военных конфликтах во время Олимпийских игр. В 3 ОШБр считают эти предложения бесполезными. Заместитель командира Максим Жорин сказал, что единственный путь достижения мира в Украине, которому могут способствовать западные страны – это предоставление противовоздушной обороны и военной техники.
- Российским и белорусским спортсменам, несмотря на конфликт в Украине, разрешено участвовать в игре. Участники не должны поддерживать активную агрессию против Украины или принадлежать к военным структурам стран-агрессоров. Если эти условия выполнены, то они могут соревноваться под "нейтральным" статусом.
- Мэр Парижа Анн Идальго отметила, что на Олимпиаде 2024 года российским и белорусским участникам не будут рады. Она выразила поддержку украинским спортсменам и всему украинскому народу.