Какие риски могут возникнуть во время потенциального перемирия с Россией: в Верховной Раде объяснили

Во время переговоров с представителями Соединенных Штатов 11 марта в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное перемирие в войне с Россией. Однако, в Верховной Раде считают, что такое предложение является достаточно рискованным.

В частности, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко говорит, что сейчас результаты перемирия трудно предсказать. Об этом нардеп сообщил на брифинге, передает 24 Канал.

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Что заявил Костенко о перемирии

По словам Костенко, Украина обсудила идею 30-дневного перемирия только с Соединенными Штатами и пока неизвестно, согласится ли Россия на этот шаг.

Кроме этого, в случае согласия российской стороны должны быть проведены сложные процессы с урегулированием того, как это перемирие будет удерживаться и как будет фиксироваться выполнение договоренностей между сторонами.

Нельзя сказать, что, мол, давайте просто перестанем стрелять в течение 30 дней. Если перемирие состоится, то нужно прописать конкретные шаги, кто за что отвечает,

– объясняет Костенко.

Он добавляет, что такое временное прекращение огня на 30 дней не будет предусматривать отмену военного положения, мобилизации и проведения демобилизации. А также отмечает, что пока невозможно сказать, кто получит больше выгоды в результате перемирия.

По словам Костенко, в течение этого времени россияне могут накопить силы, спланировать новые операции и "начать расшатывание Украины изнутри", спекулируя на вопросах проведения демобилизации и отмены военного положения. А также будут заявлять о необходимости выборов.

Еще одной сложностью является то, что на линии огня будет сложно подтвердить, придерживаются ли стороны договоренностей и установить, кто первым нарушил перемирие. Костенко отмечает, что оккупанты также могут проводить различные провокации, чтобы украинские Силы обороны были вынуждены применить оружие.