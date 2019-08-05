"Перемирие" на Донбассе: оккупанты продолжают обстрелы, ранен военный

Защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве, пока он – под опекой медиков. Между тем пророссийские боевики и дальше ведут огонь, несмотря на "хлебное перемирие".

Де-юре оно продолжается в Украине с 21 июля. Де-факто – враг ежедневно открывает огонь по украинским позициям. Так же и в течение понедельника, 5 августа, противник не прекращал обстрелов. Актуально: Украина просит США продать ей больше "Джавелинов" Оккупанты открывали огонь дважды. Правда, обошлись без вооружения, которое запрещено минскими соглашениями. Огонь вели из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывали огонь вблизи Водяного. Стреляли оккупанты из района Ужовка. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неспокойно было недалеко от Южного. Противник стрелял со стороны шахты имени Гагарина. Вечерняя сводка штаба ООС: видео

Карта оккупированных территорий Донбасса: инфографика 24 канала