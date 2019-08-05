"Перемирие" на Донбассе: оккупанты продолжают обстрелы, ранен военный
Защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве, пока он – под опекой медиков. Между тем пророссийские боевики и дальше ведут огонь, несмотря на "хлебное перемирие".
Де-юре оно продолжается в Украине с 21 июля. Де-факто – враг ежедневно открывает огонь по украинским позициям. Так же и в течение понедельника, 5 августа, противник не прекращал обстрелов.
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Оккупанты открывали огонь дважды. Правда, обошлись без вооружения, которое запрещено минскими соглашениями. Огонь вели из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывали огонь вблизи Водяного. Стреляли оккупанты из района Ужовка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неспокойно было недалеко от Южного. Противник стрелял со стороны шахты имени Гагарина.
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