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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      "Перемирие" на Донбассе: оккупанты продолжают обстрелы, ранен военный

      49 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      Защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве, пока он – под опекой медиков. Между тем пророссийские боевики и дальше ведут огонь, несмотря на "хлебное перемирие".

      Де-юре оно продолжается в Украине с 21 июля. Де-факто – враг ежедневно открывает огонь по украинским позициям. Так же и в течение понедельника, 5 августа, противник не прекращал обстрелов.

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      Оккупанты открывали огонь дважды. Правда, обошлись без вооружения, которое запрещено минскими соглашениями. Огонь вели из стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывали огонь вблизи Водяного. Стреляли оккупанты из района Ужовка.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неспокойно было недалеко от Южного. Противник стрелял со стороны шахты имени Гагарина.

      Вечерняя сводка штаба ООС: видео

      окуповані території ООС карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса: инфографика 24 канала

      blog_ava
      Впервые с 2015-го: Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
      8 августа
      332
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Постраждалі Операция Объединенных сил Перемирие
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      Новости за 5 августа
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