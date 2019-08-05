"Перемир’я" на Донбасі: окупанти продовжують обстріли, поранений військовий

Оборонець підірвався на невідомому вибуховому пристрої, наразі він – під опікою медиків. Тим часом проросійські бойовики і далі ведуть вогонь, попри "хлібне перемир’я".

Де-юре воно триває в Україні з 21 липня. Де-факто – ворог щодня відкриває вогонь по українських позиціях. Так само й впродовж понеділка, 5 серпня, противник не припиняв обстрілів. Актуально: Україна просить США продати їй більше "Джавелінів" Окупанти відкривали вогонь двічі. Щоправда, обійшлись без озброєння, яке заборонене мінськими угодами. Вогонь вели зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відкривали вогонь поблизу Водяного. Стріляли окупанти з району Ужівки. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неспокійно було неподалік Південного. Противник стріляв з боку шахти імені Гагаріна. Вечірнє зведення штабу ООС: відео

Карта окупованих територій Донбасу: інфографіка 24 каналу