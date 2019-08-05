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      "Перемир’я" на Донбасі: окупанти продовжують обстріли, поранений військовий

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Оборонець підірвався на невідомому вибуховому пристрої, наразі він – під опікою медиків. Тим часом проросійські бойовики і далі ведуть вогонь, попри "хлібне перемир’я".

      Де-юре воно триває в Україні з 21 липня. Де-факто – ворог щодня відкриває вогонь по українських позиціях. Так само й впродовж понеділка, 5 серпня, противник не припиняв обстрілів.

      Актуально: Україна просить США продати їй більше "Джавелінів"

      Окупанти відкривали вогонь двічі. Щоправда, обійшлись без озброєння, яке заборонене мінськими угодами. Вогонь вели зі стрілецької зброї.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відкривали вогонь поблизу Водяного. Стріляли окупанти з району Ужівки.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неспокійно було неподалік Південного. Противник стріляв з боку шахти імені Гагаріна.

      Вечірнє зведення штабу ООС: відео

      окуповані території ООС карта
      Карта окупованих територій Донбасу: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Перемир'я Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Постраждалі
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