"Перемир’я" на Донбасі: окупанти продовжують обстріли, поранений військовий
Оборонець підірвався на невідомому вибуховому пристрої, наразі він – під опікою медиків. Тим часом проросійські бойовики і далі ведуть вогонь, попри "хлібне перемир’я".
Де-юре воно триває в Україні з 21 липня. Де-факто – ворог щодня відкриває вогонь по українських позиціях. Так само й впродовж понеділка, 5 серпня, противник не припиняв обстрілів.
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Окупанти відкривали вогонь двічі. Щоправда, обійшлись без озброєння, яке заборонене мінськими угодами. Вогонь вели зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відкривали вогонь поблизу Водяного. Стріляли окупанти з району Ужівки.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неспокійно було неподалік Південного. Противник стріляв з боку шахти імені Гагаріна.
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