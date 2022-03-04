В Перемышле очевидцы фиксируют сотни мужчин, ожидающих очередей поездов в Украину

В пограничном польском городе Перемышль очевидцы фиксируют сотни мужчин, ожидающих очередей поездов в Украину.

Очевидцы зафиксировали на камеры сотни желающих пересечь границу Польша – Украина среди мужчин. В частности, пересечение будет осуществляться по железной дороге.

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Ранее сообщалось, что эвакуация беженцев из Украины происходит на перрон №5 вокзала Перемышля. А сразу после прохождения паспортного контроля пассажиры могут получить помощь от волонтеров и сотрудников польской железной дороги: воду, еду и подробную информацию о ближайших рейсах по стране.

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