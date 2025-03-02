Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

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Что произошло с обедом Зеленского в Белом доме

На вопрос о том, кто решил отменить запланированный обед между двумя президентами после спора в Овальном кабинете, Кэролайн Левитт сказала, что это было решение Трампа.

Президенту понравился обед. Он фигурально и буквально съел обед президента Зеленского,

– добавила Левитт.

В то же время помощник президента США Дэн Скавино рассказал, что после ссоры Дональд Трампа пригласил пообедать нескольких дополнительных членов команды. Также Скавино показал фото карточки с меню Зеленского, в которое вошли салат, жареная курица и крем-брюле.

Меню Владимира Зеленского в Белом доме / фото Dan Scavino

К слову, администрация президента США частно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского для восстановления отношений. В то же время президент Украины не считает, что он поступил неправильно во время встречи в Овальном кабинете. Он подчеркнул, что ему было важно донести позицию Украины.