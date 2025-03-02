Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт в етері Fox News.

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Що сталося з обідом Зеленського у Білому домі

На питання про те, хто вирішив скасувати запланований обід між двома президентами після суперечки в Овальному кабінеті, Керолайн Левітт сказала, що це було рішення Трампа.

Президентові сподобався обід. Він фігурально й буквально з’їв обід президента Зеленського,

– додала Левітт.

Водночас помічник президента США Ден Скавіно розповів, що після сварки Дональд Трампа запросив пообідати кількох додаткових членів команди. Також Скавіно показав фото картки з меню Зеленського, у яке ввійшли салат, смажена курка й крем-брюле.

Меню Володимира Зеленського у Білому домі / фото Dan Scavino

До слова, адміністрація президента США приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського для відновлення відносин. Водночас президент України не вважає, що він вчинив неправильно під час зустрічі в Овальному кабінеті. Він наголосив, що йому було важливо донести позицію України.