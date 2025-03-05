Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала объяснил поведение Трампа во время его встречи с украинским лидером в Овальном кабинете, очертив его элементы.

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Особенности риторики Трампа во время переговоров

Эксперт озвучил, что есть уже несколько основательных исследований, указывающих на то, что психологическая манипуляция, которая призвана вывести оппонента из равновесия, чтобы потом добивать его конкретными аргументами – это то, что Трамп делает постоянно.

По мнению Краева, президент США использует в частности элемент психологического неуравновешенного давления. Также в Овальном кабинете, по его словам, четко было видно наличие второго элемента трамповской риторики.

"Это когда в пределах 1 минуты, а иногда 30 секунд, дается оппоненту или переговорщику другой стороны так много позиций, на которые тому нужно отвечать или опровергать, чтобы он физически не имел времени прокомментировать их все. Когда оппонент предоставит ответит, тогда начать цепляться к тому, о чем он не успел даже сказать", – объяснил Краев.

Когда был упрек от Вэнса, что Зеленский без уважения относится к Трампу, президент Украины начал отвечать, что это не так и озвучил, сколько раз он благодарил его. Тогда Трамп перешел в наступление с другой стороны, сказав, что Зеленский не хочет мира, не показывает свою готовность идти на переговоры, на что тот ему ответил, что это не так, что Украина готова к прекращению огня, но Россия не раз нарушала такие договоренности.

Затем Трамп начал уже с третьего аргумента, сказав, что у Зеленского вообще нет права голоса и карт в руках,

– заметил Краев.

Как Украине наладить диалог с США?

Размышляя над тем, что теперь можно сделать украинской стороне, чтобы восстановить диалог с США, эксперт отметил, что все сводится к финансам. Краев высказал мнение, что Трамп всегда будет заинтересован работать там и с теми, кто принесет ему прибыль.

Пока что с украинской стороны единственное, что можно предложить – это соглашение о редкоземельных металлах, которое сохранит заинтересованность Трампа в контактах с Украиной и собьет один из ключевых аргументов России, которая также начинает ему предлагать его,

– подытожил Краев.

Напомним, Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо, в котором украинский лидер выразил готовность сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минеральных ресурсах и безопасности.

Зеленский подтвердил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых "в любое время и в любом удобном формате". Он также высказался, что украинская сторона стремится, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение между США и Украиной были конструктивными.