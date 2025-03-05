Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в етері 24 Каналу пояснив поведінку Трампа під час його зустрічі з українським лідером в Овальному кабінеті, окресливши її елементи.

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Особливості риторики Трампа під час переговорів

Експерт озвучив, що є вже декілька ґрунтовних досліджень, які вказують на те, що психологічна маніпуляція, яка покликана вивести опонента з рівноваги, щоб потім добивати його конкретними аргументами – це те, що Трамп робить постійно.

На думку Краєва, президент США використовує зокрема елемент психологічного неврівноваженого тиску. Також в Овальному кабінеті, з його слів, чітко було видно наявність другого елементу трампівської риторики.

"Це коли в межах 1 хвилини, а іноді 30 секунд, дається опоненту чи перемовнику іншої сторони так багато позицій, на які тому потрібно відповідати чи спростовувати, щоб він фізично не мав часу прокоментувати їх усі. Коли опонент надасть відповість, тоді почати чіплятися до того, про що він не встиг навіть сказати", – пояснив Краєв.

Коли був закид від Венса, що Зеленський без поваги ставиться до Трампа, президент України почав відповідати, що це не так і озвучив, скільки разів він дякував йому. Тоді Трамп перейшов у наступ з іншого боку, сказавши, що Зеленський не хоче миру, не показує свою готовність йти на переговори, на що той йому відповів, що це не так, що Україна готова до припинення вогню, але Росія не раз порушувала такі домовленості.

Потім Трамп почав вже з третього аргументу, сказавши, що у Зеленського взагалі немає права голосу і карт в руках,

– зауважив Краєв.

Як Україні налагодити діалог з США?

Розмірковуючи над тим, що тепер можна зробити українській стороні, аби відновити діалог з США, експерт наголосив, що все зводиться до фінансів. Краєв висловив думку, що Трамп завжди буде зацікавлений працювати там і з тими, хто принесе йому прибуток.

Поки що з українського боку єдине, що можна запропонувати – це угоду про рідкоземельні метали, яка збереже зацікавленість Трампа в контактах з Україною і зіб'є один з ключових аргументів Росії, яка також починає йому пропонувати її,

– підсумував Краєв.

Нагадаємо, Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист, в якому український лідер висловив готовність сісти за стіл переговорів та підписати угоду про мінеральні ресурси та безпеку.

Зеленський підтвердив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі". Він також висловився, що українська сторона прагне, щоб надалі співпраця та спілкування між США та Україною були конструктивними.