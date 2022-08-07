Перепись населения Российской империи 1897: где было больше всего украинцев

Как правильно определять исторические земли Украины и украинцев – от Сяна до Дона или все же – от Карпат до Сахалина? Российские официальные сведения указывают на второй вариант.

российская пропаганда любит заявлять, что украинцев и украинского языка якобы не существует. Как доказательство приводят кучу глупых аргументов. Один из самых безумных, что приходилось слышать: украинский язык – это только говор или "наречие" или диалект русского, потому что у нас (на Брянщине, Курщине, Белгородщине, Орловщине, Воронежчине, Кубани – нужно подчеркнуть) все так говорят, а мы – россияне.

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Также, пожалуй, вам приходилось слышать песни кубанских казаков или просто слышать, как говорят жители Краснодарского края. Так вот, дорогие друзья, это никакие не россияне, а русские украинцы, то есть малороссы.

Откуда это известно? Все просто – на это прямо указывают результаты переписи населения Российской империи, которую в 1897 году провели сами же московиты.

Что это за перепись населения?

В конце 19 века Российская империя считалась, хоть и окраинной, но все же частью цивилизованного мира, ею правила немецкая династия Романовых, а администрированием государства занимались европейцы – в большинстве своем выходцы из немецких земель, а также украинцы (этот тренд четко фиксируется с 17 века).

Это был прогресс, недаром его символами стали Эйфелева башня, метро, телефон и перепись населения. В России решили не отставать и провести свою. Инициатором переписи населения империи стал выдающийся географ Петр Семенов-Тянь-Шанский.

Лист из переписного письма 1897 г. городка Ходоркова Сквирского уезда Киевской губернии / rodovody.com.ua

Перепись проводилась довольно качественно и основательно. В переписном листке было 14 разных пунктов, определявших имя, пол, возраст, семейное положение, род занятий, грамотность и т.д. Национальность человека перепись 1897 года не определяла, потому что в Российской империи того времени это понятие еще не приобрело общее употребление, вместо этого были следующие пункты: родной язык (наречие), место рождения и вероисповедание.

Каковы результаты переписи

Согласно результатам переписи 1897 года, в Империи насчитали 125 миллионов 640 тысяч 21 человека. Они были носителями более 100 языков.

На первом месте были носители русского языка (по терминологии того времени – русского языка, их насчитали более 55,5 миллионов человек, т.е. 44% общего населения Империи.

русского языка, их насчитали более 55,5 миллионов человек, т.е. 44% общего населения Империи. Второе место заняли носители украинского (по терминологии того времени – малорусского) языка, – 22 380 551 человек или 17,8% от общего населения Империи.

Носители польского языка составляли 6,3%, белорусского – 4,7%, еврейского – 4%, казахского – 3,25%, татарского – почти 3%, немецкого – 1,4%, других языков – или около 1% или меньше.

География расселения украинцев согласно переписи 1897 года

Украинские земли в 19 веке были разделены между Российской и Австро-Венгерской империями. Последняя проводила собственные переписи населения –раз в 10 лет, национальная принадлежность определялась по религиозному признаку, вопроса о родном языке вообще не было.

А теперь самое интересное – а где же перепись населения Российской империи 1897 года определила места компактного расселения украинцев.

Кроме удельных украинских земель, определенных в границах 1991 года, здесь есть большая доля современной территории европейской части России.

А именно...

Курская губерния

Здесь перепись отдает украинцам только 22%, однако, их абсолютное большинство в Грайворонском, Новооскольском и Путивльском уездах, более трети населения Суджинского, Рыльского, Белгородского, Короченского уездов – носители украинского языка.

Воронежская губерния

36,2% украинцев и 63% русифицированных. По уездам: Острогожский (90,3% украинцев), Богучарский (81,8%), Бирюченский (70,2%), Валуйский (51,1%), Павловский (42%).

Ставропольская губерния

Носителей украинского языка – 37%.

Кубань

На Кубани (тогда – Кубанская область) в 7 отделах проживало 908 818 носителей украинского языка (или 47,4%) и 816 734 (42,6%) носителей русского языка или русифицированных украинцев или представителей местных народов.

Что касается русификации – это не предположение, ведь советская перепись 1926 года показала, что на Кубани проживает 915 450 (62,2%) украинцев и только 498 102 (33,8%) россиян. Вот такой наш "Малиновый клин".

Кубанские казаки. А уже лет двести… – смотрите отрывок из документального фильма Валентина Сперкача, 1992 год:

Сейчас украинцами на Кубани считают себя менее 100 000 человек, однако большинство населения, может, само того не понимает, но говорит на "балачке", то есть оскверненным русскими влияниями украинском языке.

Область войска Донского

28% – носители украинского языка. В Ростовском округе – 33,6% украинцев, Донецком – 38,9% (и 60% русифицированных), Сальском – 29,3%.

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Абсолютное большинство украинцев в Таганрогском округе.

Украинский город Таганрог, ныне называется Таганрог и входит в состав российской федерации, а в 1918 году был частью Гетманата. Согласно переписи 1897 года, здесь проживало 61,7 процента украинцев. Среди них – великий русский писатель Чехов. Да, он по происхождению украинец – никогда этого не скрывал, иронически любил называть себя в приватной переписке "хохлом".

Я родился в живописном украинском городе Таганроге, – Антон Павлович Чехов рассказывает о своем происхождении в собственной автобиографии.

В анкете 1897 года Чехов назвал своим родным языком "малорусский", а как иначе – ведь "великорусский" он выучил только в школе, между прочим – греческой.

А что Крым

В конце 19 века полуостров входил в административно-территориальный состав Таврической губернии. Таврическая губерния состояла из 8 уездов и 2 градоначальств. Три уезда (Днепровский, Мелитопольский и Бердянский) принадлежали к материковой части, а пять – собственно, к Крыму.

Согласно результатам переписи 1897 года, украинцы составляли абсолютное большинство в материковой части и относительное большинство в целом по губернии (42,2%).

При этом в полуостровной части Таврической губернии украинцы составляли меньшинство (около 12%).

Большинство составляли… нет, не россияне (их было 33% в Крыму и 28% в губернии в целом), а крымские татары – в районе 35,6 %. Кроме того, в Крыму, по данным переписи, проживали немцы (6,1%), греки (2,3%), евреи и караимы, болгары, армяне.

Карта Украины 1918 года

От Карпат до Сахалина

Кроме европейской части россии многие украинцы живут и в других частях московского государства. Места компактного расселения украинства известны как "клины".

Уже упомянутый выше "Малиновый Клин" – это Кубань, ученые также выделяют "Желтый Клин" – Надволжье, то есть Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Самарские области, "Зеленый Клин" – Дальний Восток, а также "Серый Клин" – юго-западная Сибирь в россии и северный Казахстан.

"Малиновый клин"

Большая волна активного заселения этих территорий началась как раз в конце 19 века, поэтому перепись населения 1897 года не показывает полной картины и настоящих масштабов. На самом же деле речь идет о сотнях тысяч украинских переселенцев.

Можно ли верить результатам переписи

О масштабных фальсификациях данных переписи неизвестно, хотя первичные материалы и были уничтожены в большинстве своем, впрочем, следует понимать, что перепись 1897 года зафиксировала в моменте столетия русификации и ассимиляции. Поэтому показатели по русскому языку нужно брать в кавычки, а по всем другим языкам – считать минимальным показателем.

На украинских землях процесс русификации осторожно начался в начале 16 века, когда украинские города Стародуб, Трубчевск, Севск, Курск и Брянск и т.д. оказались под властью Москвы, получил новый импульс после Переяславских соглашений, а с ликвидацией Гетманщины только усиливался.

Последствиями продолжительной русификации стало исчезновение или "размывание" целых этносов. Например, так называемый "русский народ" на самом деле искусственное образование, – бывшие веспы, мещеряки, эрзя, мурома, мордва и другие народы финно-угорской группы, которые сначала объясачило московское княжество, а впоследствии российская империя принудительно лишила языка и культуры и сделала "россиянами".

То же планировали с другими покоренными народами, но где-то мешало их количество, где-то другая религия, а где-то другая раса и совершенно разное мировоззрение. Уже в советские времена процесс русификации приобрел новые более жесткие формы – московские власти пытались создать "советского человека" на базе "человека российского". Этот процесс прервало разрушение СССР, но не похоронило – режим путина под лозунгами "русского мира" пытается завершить работу, которую начали их предшественники.

Украинский Таганрог на карте Донецкой губернии, ноябрь 1921 года / Википедия

Столетия ассимиляции не прошли без следа, поэтому многие участники переписи 1897 года сознательно или не сознательно отказались от родного языка и указали вместо него так называемый "великорусский". На тот момент для многих это была выигрышная стратегия, ведь принадлежность к титульной народности отдавала определенные преимущества (именно в то время герои Старицкого становились Серковыми и Голохвастовыми). Принадлежность не к "великороссам" никаких преференций не давала.

Таким образом, вполне логично предположить, что реальное количество "великороссов", даже если считать такими представителей порабощенных финно-угорских народов, было значительно меньше, а вот представителей других народов – большим.

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Косвенным доказательством этого могут быть, конечно, с поправкой, данные переписи 1926 года. Так, согласно ее ведомостям, численность украинцев в Таганрогском округе составила 71,5%, а в 1897 – "всего" 61,7%. Поскольку больших этнических чисток в этот период в регионе не было, а потери от так называемой "гражданской войны" и эпидемий были относительно равномерны для всех народов, значит, 10% украинцев решили быть честными сами с собой и вернуться к своему естественному положению, т.е. – отречься от "российскости". Надеемся, что-то подобное произойдет и после развала нынешней россии.

И вот именно здесь должен на сцену выйти путин и рассказать сказочку, что украинцев не существует, а Украину придумал или ленин, или кто-то безымянный в австрийском генштабе. Ну, что, попробовал?

Неизвестная история этнических украинских городов в россии – смотрите видео: