Ранее чиновнику объявили подозрение в служебной халатности – большинство защитных сооружений для киевлян были непригодны к использованию. В результате закрытых укрытий в Киеве 1 июня погибли две женщины и ребенок.

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Дело дорогих сирен

Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Сообщается, что он установил системы оповещения в Деснянском районе столицы по завышенным ценам.

В июне 2023 года он заключил договор о модернизации территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в Деснянском районе Киева. На это было выделено 10 миллионов гривен. Чиновник действовал в интересах компании, назвавшей услуги и потому подписал акты приемки выполненных работ с переплатой за материалы и оборудование.

Обратите внимание! Директора Департамента отстранили от исполнения обязанностей в рамках другого уголовного производства. Он фигурант дела о гибели людей из-за закрытого укрытия, которое произошло в июне.

Экспертиза подтвердила, что действия директора привели к переплате в четверть миллиона гривен. В настоящее время продолжаются следственные действия по другим материалам и оборудованию при модернизации системы оповещения.

Трагическая гибель из-за закрытых укрытий

В ночь на 1 июня Россия ударила по столице баллистическими и крылатыми ракетами. В Деснянском районе Киева погибли 3 человека, а еще 10 получили ранения. Люди пытались попасть к укрытию в ближайшей поликлинике, однако оно оказалось закрытым. В этот момент на них упал обломок.

Суд избрал меры пресечения 4 подозреваемым - В частности, круглосуточный домашний арест назначили руководителю поликлиники и его заместителям в Деснянском районе. Охранника, не открывшего укрытие, отправили под стражу, но впоследствии сменили наказание на ночной домашний арест.

На фоне этого директора Департамента муниципальной безопасности КГГА подозревают в служебной халатности. Он не подготовил должным образом укрытие – около трети оказались непригодными или ограниченно пригодными. Он приказал нанести на карту закрытые или несуществующие сооружения.