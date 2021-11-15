Переправлял боевиков в Сирию: в Харькове задержан член "ИГИЛ"
15 ноября 2021 , 18:40Читати новину українською
Источник:СБУ
В Харькове Служба безопасности Украины задержала члена "Исламского государства Ирака". Иностранец отправлял боевиков в Сирию и Ирак.
Мужчину разыскивал Интерпол. Подозревают, что 29-летний гражданин одной из стран Средней Азии занимался переправкой боевиков в 2017 году.
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Сбежал в Украину от наказания
Иностранец прибыл в Украину в 2021 году. Все для того, чтобы избежать наказания на родине. Там он может получить 12 лет тюрьмы.
Теперь решают вопросы применения к задержанному экстрадиционного ареста, а также проверяют его причастность к международным террористическим группам, ячейки которых могут функционировать в Украине.
Что такое ИГИЛ?Это непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая милитаристская группа. Полное название – "Исламское государство Ирака и Леванта"
Что известно о подобных задержаниях
- В Одесской области в начале сентября тоже задержали участника "Исламского государства". Он находился в розыске Интерпола из-за финансирования терроризма. К слову, в Украину прибыл также, чтобы скрыться от правоохранителей.
- В июне 2021 года в Черкассах разоблачили иностранца, находившегося в международном розыске. Мужчину обвиняли в совершении преступлений террористического характера. У него был российский паспорт.