Переправлял боевиков в Сирию: в Харькове задержан член "ИГИЛ"

В Харькове Служба безопасности Украины задержала члена "Исламского государства Ирака". Иностранец отправлял боевиков в Сирию и Ирак.

Мужчину разыскивал Интерпол. Подозревают, что 29-летний гражданин одной из стран Средней Азии занимался переправкой боевиков в 2017 году.

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Сбежал в Украину от наказания

Иностранец прибыл в Украину в 2021 году. Все для того, чтобы избежать наказания на родине. Там он может получить 12 лет тюрьмы.

Теперь решают вопросы применения к задержанному экстрадиционного ареста, а также проверяют его причастность к международным террористическим группам, ячейки которых могут функционировать в Украине.

Что такое ИГИЛ? Это непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая милитаристская группа. Полное название – "Исламское государство Ирака и Леванта"

Что известно о подобных задержаниях