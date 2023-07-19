Переработчики молока нуждаются в Минагрополитике финансовой помощи, – СМПУ

Уже скоро цены на молочную продукцию могут вырасти, а на полках супермаркетов появится больше импортной продукции. Из-за этой проблемы Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) обратился в Минагрополитику.

Союз молочных предприятий Украины призывает Минагрополитики возобновить государственную поддержку для отдельных направлений скотоводства, ведь производство молока в Украине может снизиться до критического уровня.

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Государственное финансирование

СМПУ попросила обратить внимание на нужды молочной отрасли при формировании бюджетного запроса для составления Госбюджета-2024.

Мы призываем предусмотреть финансирование отдельных направлений государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а именно частичное возмещение стоимости коров, спермы и эмбрионов и специальной бюджетной дотации (субсидии) за рост количества коров собственного воспроизводства,

– говорится в обращении СМПУ.

Создание специального режима НДС

В случае если возможности финансирования нет, СМПУ предложила альтернативный вариант – создание специального режима НДС.

Мы просим содействовать возобновлению действия спецрежима НДС при совершении операций по поставке молоко-сырья, применив некоторые условия взимания этого налога, а именно 50/50,

– говорится в обращении СМПУ.

Этот режим предполагает, что 50% налога будет уплачиваться в госбюджет, а остальные 50% будут вложены в дальнейшее развитие скотоводства.

Исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур отметил, что тенденция упадка производства молочных продуктов может усилиться в случае продолжения активных боевых действий. На этот показатель также повлияет возврат значительной части украинцев из-за границы и увеличение спроса на молочную продукцию.

Следует отметить, что с 2017 года объемы поступлений молока-сырья в промышленные предприятия снизились более чем на 35% – с 4,2 миллиона тонн до 2,7 миллиона тонн.