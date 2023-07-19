Спілка молочних підприємств України закликає Мінагрополітики відновити державну підтримку для окремих напрямів тваринництва, адже виробництво молока в Україні може зменшитися до критичного рівня.

До теми Молокопереробна промисловість забезпечує роботою до 1 мільйона громадян України: дані СМПУ

Державне фінансування

СМПУ попрохала звернути увагу на потреби молочної галузі при формуванні бюджетного запиту для складання Держбюджету-2024.

Ми закликаємо передбачити фінансування окремих напрямів державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, а саме часткове відшкодування вартості корів, сперми та ембріонів та спеціальної бюджетної дотації (субсидії) за приріст кількості корів власного відтворення,

– йдеться у зверненні СМПУ.

Створення спеціального режиму ПДВ

У випадку, якщо можливості фінансування немає, СМПУ запропонувала альтернативний варіант – створення спеціального режиму ПДВ.

Ми просимо сприяти відновленню дії спецрежиму ПДВ при здійсненні операцій із постачання молоко-сировини, застосувавши деякі умови справляння цього податку, а саме 50/50,

– йдеться у зверненні СМПУ.

Цей режим передбачає, що 50% податку сплачуватиметься до держбюджету, а інші 50% будуть вкладені у подальший розвиток скотарства.

Виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур зауважив, що тенденція занепаду виготовлення молочних продуктів може посилитися у випадку продовження активних бойових дій. На цей показник також вплине повернення значної частини українців із-за кордону та збільшення попиту на молочну продукцію.

Варто зазначити, що з 2017 року обсяги надходжень молока-сировини до промислових підприємств знизилися більше, ніж на 35% – з 4,2 мільйонів тонн до 2,7 мільйонів тонн.