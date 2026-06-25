Сколько стоит перерегистрация автомобиля в Украине в 2026 году: перечень и размер платежей

Переоформление автомобиля предполагает не только подачу документов, но и оплату обязательных услуг. Поэтому многих водителей интересует, сколько стоит перерегистрация транспортного средства в 2026 году и из каких платежей складывается эта сумма.

В Министерстве внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" пояснили 24 Каналу, что входит в стоимость перерегистрации автомобиля и сколько придется заплатить при оформлении транспортного средства.

Смотрите также: Кому могут отказать в перерегистрации автомобиля: разъяснения МВД

Какие правила действуют при перерегистрации автомобиля?

В МВД пояснили, что порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств определен постановлением Кабмина № 1388 "Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств".

Именно этот документ устанавливает процедуру оформления автомобиля, перечень необходимых документов и правила проведения регистрационных действий в сервисных центрах МВД.

Сколько стоит перерегистрация автомобиля в 2026 году?

Стоимость перерегистрации транспортного средства зависит от категории транспортного средства и необходимости выдачи номерных знаков. Ориентировочная стоимость услуги в 2026 году для транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации и номерного знака составляет 1306 гривен:

350 гривен — административная услуга;

606 грн – бланк свидетельства о регистрации транспортного средства;

350 грн – номерной знак.

Для других категорий транспортных средств стоимость составляет:

мототранспорт – 1109 гривен;

прицепы – 1095 гривен;

мопеды – 1049 гривен.

Также отдельно могут взиматься комиссии за банковские услуги в зависимости от способа осуществления платежа.

Что нужно знать?

Размер платежа за перерегистрацию автомобиля может отличаться в зависимости от конкретной услуги. Например, если владелец хочет перенести свой номерной знак на другой автомобиль, стоимость оформления будет другой.

Кроме того, по данным ведомства, при первой государственной регистрации легкового автомобиля необходимо уплатить сбор в Пенсионный фонд. Его размер напрямую зависит от стоимости транспортного средства.

Отметим, что в Министерстве внутренних дел рекомендуют перед посещением сервисных центров заранее проверить актуальные тарифы и подготовить необходимые документы, чтобы избежать лишних задержек при оформлении.

Обратите внимание! Подробнее о регистрации и перерегистрации транспортных средств читайте на сайте ГСЦ МВД: Регистрация и перерегистрация транспортных средств.