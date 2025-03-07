Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Какие мужчины смогут выезжать за границу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а потому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу. В то же время некоторые категории мужчин смогут выезжать за границу.

Кабмин разрешил выезд за границу еще некоторым категориям мужчин. Об этом говорится в новом правительственном постановлении.

Так, теперь за границу смогут выезжать:

те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), которым посмертно вручили звание Герой Украины.

К слову, с 1 марта 2025 года изменены правила пересечения границы для мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, теперь это происходит на общих основаниях. Так, по новым правилам, пересечение границы гражданами мужского пола для перевозки медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи будет происходить не по регистрации в системе "Шлях".

Соответственно, Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации больше не будут выносить решение о выезде за пределы Украины.