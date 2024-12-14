Скорее всего, эти правила будут действовать и в 2025 году – до того момента, пока не появятся изменения. Напомним, что действие военного положения и всеобщей мобилизации продолжается до 7 февраля 2025 года.

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Что должен взять мужчина, чтобы пересечь границу в 2024 и 2025 годах

Все категории мужчин должны иметь при себе украинский и заграничный паспорта. Это базовый набор. А дальше следует учесть то, в какой категории вы находитесь.

Например, военнообязанные должны иметь документы, подтверждающие основание и возможность выезда за границу. И вообще из-за действия военного положения мужчины от 18 до 60 лет не могут пересекать границу без специального разрешения, их выезд за границу ограничен.

Зато выехать за границу могут люди с инвалидностью, люди, забронированные на время военного положения, многодетные родители и тому подобное. Все они должны предоставить, кроме внутреннего и загранпаспорта, свой пакет документов. Это могут быть справка об установлении инвалидности, документы с ТЦК и СП, военно-учетные документы с записью об отсрочке, удостоверение отца многодетной семьи и тому подобное.

Обратите внимание! Все мужчины от 18 до 60 лет при пересечении границы должны предоставить военно-учетный документ. Такое требование действует с 17 июля 2024 года. Если же не предоставить такой документ (бумажный или электронный), вам могут отказать в выезде.

Документы для пересечения границы до конца 2024 года и в 2025 году для разных категорий:

Мужчины с инвалидностью – удостоверение, которое подтверждает статус человека с инвалидностью, или пенсионное удостоверение либо удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Люди, забронированные на период мобилизации и во время военного положения, – удостоверение об отсрочке от призыва (бронь), документы о командировке.

Многодетный отец – свидетельства о рождении всех детей, удостоверение отца многодетной семьи.

Мужчина, который самостоятельно воспитывает малолетних детей, – свидетельство о смерти жены, свидетельства о рождении всех детей.

Опекуны или приемные родители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет, – документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительства, а также письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.

Лица, которые имеют жену из числа лиц с инвалидностью, – документ, подтверждающий инвалидность и родственные связи.

Для военных установлены строгие ограничения по пересечению границы. Но и они могут выехать – например, навестить жену и детей или на учебу. Для этого требуется согласие командира и правильно оформленные документы. Когда могут предоставить первый отпуск после мобилизации – читайте здесь.