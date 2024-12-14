Швидше за все, ці правила діятимуть і в 2025 році – до того моменту, доки не з'являться зміни. Нагадаємо, що дія воєнного стану та загальної мобілізації триває до 7 лютого 2025 року.

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Що має взяти чоловік, щоб перетнути кордон у 2024 і 2025 роках

Усі категорії чоловіків повинні мати при собі український і закордонний паспорти. Це базовий набір. А далі слід зважити на те, в якій категорії ви перебуваєте.

Наприклад, військовозобов'язані повинні мати документи, які підтверджують підставу та можливість виїзду за кордон. І загалом через дію воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон без спеціального дозволу, їхній виїзд за кордон обмежений.

Натомість виїхати за кордон можуть люди з інвалідністю, люди, заброньовані на час воєнного стану, багатодітні батьки тощо. Усі вони повинні надати, окрім внутрішнього та закордонного паспорта, свій пакет документів. Це можуть бути довідка про встановлення інвалідності, документи з ТЦК та СП, військово-облікові документи з записом про відстрочку, посвідчення батька багатодітної родини тощо.

Зверніть увагу! Усі чоловіки від 18 до 60 років під час перетину кордону повинні надати військово-обліковий документ. Така вимога чинна з 17 липня 2024 року. Якщо ж не надати такий документ (паперовий або електронний), вам можуть відмовити у виїзді.

Документи для перетину кордону до кінця 2024 року та в 2025 році для різних категорій:

Чоловіки з інвалідністю – посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Люди, заброньовані на період мобілізації та під час воєнного стану, – посвідчення про відстрочку від призову (бронь), документи про відрядження.

Багатодітний батько – свідоцтва про народження всіх дітей, посвідчення батька багатодітної родини.

Чоловік, який самостійно виховує малолітніх дітей, – свідоцтво про смерть дружини, свідоцтва про народження усіх дітей.

Опікуни або прийомні батьки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, – документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування, а також письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

Особи, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю, – документ, який підтверджує інвалідність та родинні зв'язки.

Для військових встановлено найсуворіші обмеження щодо перетину кордону. Але й вони можуть виїхати – наприклад, провідати дружину та дітей чи на навчання. Для цього потрібна згода командира та правильно оформлені документи. Коли можуть надати першу відпустку після мобілізації – читайте тут.