Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ведь новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины призывного возраста должны до 16 июля 2024 года стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

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Как мужчины смогут пересекать границу с 16 июля

Начиная с 00:00 17 июля при пересечении государственной границы Украины на выезд пограничники будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы,
– заявили пограничники.

Они предупредили, что в случае отсутствия у человека этих документов, пограничники откажут в пересечении границы. То есть человек не сможет выехать из Украины.

Кстати, выезжать за пределы нашего государства во время военного положения и всеобщей мобилизации могут только определенные категории мужчин. В частности, такую возможность имеют:

  • многодетные родители,
  • непригодные к службе,
  • мужчины с инвалидностью,
  • которые сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы или больного родственника,
  • самостоятельно воспитывающие детей,
  • военнослужащие, которые едут на лечение, реабилитацию или обучение.

Подробный перечень мужчин, которых выпускают за границу во время действия военного положения, читайте по ссылке.