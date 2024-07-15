Це стосується всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років. Адже новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки призовного віку мають до 16 липня 2024 року стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.
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Як чоловіки зможуть перетинати кордон з 16 липня
Починаючи з 00:00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи,
– заявили прикордонники.
Вони попередили, що у випадку відсутності у людини цих документів, прикордонники відмовлять у перетині кордону. Тобто чоловік не зможе виїхати з України.
До речі, виїжджати за межі нашої держави під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть тільки певні категорії чоловіків. Зокрема, таку можливість мають:
- багатодітні батьки,
- непридатні до служби,
- чоловіки з інвалідністю,
- які супроводжують особу з інвалідністю I або II групи або хворого родича,
- самостійно виховують дітей,
- військовослужбовці, які їдуть на лікування, реабілітацію або навчання.
Детальніший перелік чоловіків, яких випускають за кордон під час дії воєнного стану, читайте за посиланням.