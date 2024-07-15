Це стосується всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років. Адже новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки призовного віку мають до 16 липня 2024 року стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

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Як чоловіки зможуть перетинати кордон з 16 липня

Починаючи з 00:00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи,

– заявили прикордонники.

Вони попередили, що у випадку відсутності у людини цих документів, прикордонники відмовлять у перетині кордону. Тобто чоловік не зможе виїхати з України.

До речі, виїжджати за межі нашої держави під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть тільки певні категорії чоловіків. Зокрема, таку можливість мають:

багатодітні батьки,

непридатні до служби,

чоловіки з інвалідністю,

які супроводжують особу з інвалідністю I або II групи або хворого родича,

самостійно виховують дітей,

військовослужбовці, які їдуть на лікування, реабілітацію або навчання.

Детальніший перелік чоловіків, яких випускають за кордон під час дії воєнного стану, читайте за посиланням.