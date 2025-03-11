Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine. Также кроме необходимых документов, есть еще одно обязательное условие для выезда через границу.

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Какие условия пересечения границы

По его словам, обязательным требованием является письмо от Министерства культуры в отношении лица с указанием того, куда она едет. Также нужно письмо от иностранного представительства, куда или на какие мероприятия следует такой человек, с переводом на украинский язык.

Другое условие это также наличие военно-учетного документа с соответствующими отметками территориальных центров комплектования, то есть это не отсрочка, не исключение из воинского учета, это собственно могу быть просто обновление своих военно-учетных данных и необходимость иметь военно-учетный документ или в печатном виде, или в электронной форме,

– пояснил Демченко.

В то же время представитель ГПСУ также обратил внимание на еще одно обязательное условие относительно пересечения границы вышеупомянутой категорией граждан. И деятели культуры, и представители медиа должны подтвердить цель поездки непосредственно на границе, в пункте пропуска.

"Если наши инспекторы выяснят что человек заявлялся на какое-то мероприятие за пределами Украины, а фактически его цель поездки совсем другая, то ему может быть отказано в пересечении государственной границы Украины", – резюмировал он.

Напомним, ранее Кабмин определил порядок пересечения границы гражданами из сферы культуры и информационной сферы. Военнообязанные художники и журналисты смогут выехать при условии выполнения правил и наличия необходимых документов.