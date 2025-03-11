Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine. Також окрім необхідних документів, є ще одна обов'язкова умова для виїзду через кордон.

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Які умови перетину кордону

За його словами, обов'язковою вимогою є лист від Міністерства культури стосовно особи із зазначенням того, куди вона їде. Також потрібен лист від іноземного представництва, куди чи на які заходи слідує така людина, з перекладом на українську мову.

Інша умова це також наявність військово-облікового документа з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування, тобто це не відстрочка, не виключення з військового обліку, це власне можу бути просто оновлення своїх військово-облікових даних і необхідність мати військово-обліковий документ або ж у друкованому вигляді, або в електронній формі,

– пояснив Демченко.

Водночас речник ДПСУ також звернув увагу на ще одну обов'язкову умову стосовно перетину кордону вищезгаданою категорією громадян. І діячі культури, і представники медіа повинні підтвердити мету поїздки безпосередньо на кордоні, у пункті пропуску.

"Якщо наші інспектори зʼясують що людина заявлялася на якийсь захід за межами України, а фактично її ціль поїздки зовсім інша, то їй може бути відмовлено в перетині державного кордону України", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Кабмін визначив порядок перетину кордону громадянами зі сфери культури й інформаційної сфери. Військовозобов'язані митці й журналісти зможуть виїхати за умови виконання правил й наявності необхідних документів.