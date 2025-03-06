Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

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Які документи потрібні журналістам і митцям для виїзду за кордон

Постанова Кабміну №244 від 4 березня передбачає внесення змін до Правил перетинання кордону громадянами, які належать до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа й інформаційної сфери.

Чоловіки від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності підтвердних документів:

листа Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;

запрошення іноземної організації з перекладом українською;

військово-обліковий документ із відповідними відмітками ТЦК або військово-обліковий документ в електронній формі.

Зверніть увагу! У Держприкордонслужбі наголосили, якщо мету поїздки не підтверджено, то у виїзді буде відмовлено.

Нагадаємо, 27 лютого в Мінкульті повідомили, що з 3 березня призупиняють видачу листів сприяння до ДПСУ, за якими митці й медійники могли виїжджати за кордон. Пояснили, що причина такої зупинки – "прогалини в національному законодавстві", через що деякі громадяни, які отримали дозвіл на виїзд, не поверталися у встановлені строки.