Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Какие документы нужны журналистам и деятелям искусства для выезда за границу

Постановление Кабмина №244 от 4 марта предусматривает внесение изменений в Правила пересечения границы гражданами, которые относятся к сфере культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

Мужчины от 18 до 60 лет смогут выехать за границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия подтверждающих документов:

письма Минкультуры и стратегических коммуникаций или Минцифры в Администрацию Госпогранслужбы о деталях поездки;

приглашение иностранной организации с переводом на украинский язык;

военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК или военно-учетный документ в электронной форме.

Обратите внимание! В Госпогранслужбе подчеркнули, если цель поездки не подтверждена, то в выезде будет отказано.

Напомним, 27 февраля в Минкульте сообщили, что с 3 марта приостанавливают выдачу писем содействия в ГПСУ, по которым деятели искусств и медийщики могли выезжать за границу. Объяснили, что причина такой остановки – "пробелы в национальном законодательстве", из-за чего некоторые граждане, получившие разрешение на выезд, не возвращались в установленные сроки.