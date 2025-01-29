Про це розповідає 24 Канал. Попри воєнний стан, деякі категорії чоловіків все ж можуть виїхати з України.

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Хто має право на виїзд

В умовах воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Водночас закон передбачає низку винятків для окремих категорій громадян.

Чоловіки віком від 60 років – не підлягають мобілізації.

– не підлягають мобілізації. Особи з інвалідністю – за наявності відповідних документів.

– за наявності відповідних документів. Багатодітні батьки – якщо чоловік має трьох і більше дітей до 18 років.

– якщо чоловік має трьох і більше дітей до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю – незалежно від кількості дітей.

– незалежно від кількості дітей. Одинокі батьки – які самостійно виховують дитину до 18 років.

– які самостійно виховують дитину до 18 років. Супровідні особи – чоловіки, що супроводжують членів сім’ї з інвалідністю I чи II групи (на визначений термін).

– чоловіки, що супроводжують членів сім’ї з інвалідністю I чи II групи (на визначений термін). Студенти – віком 18-22 років, які навчаються за кордоном (за наявності підтверджувальних документів).

– віком 18-22 років, які навчаються за кордоном (за наявності підтверджувальних документів). Родичі загиблих чи зниклих безвісти – якщо близький родич загинув або зник безвісти під час війни, чоловік звільняється від мобілізації та може виїхати за кордон.

Для виїзду потрібно мати всі необхідні документи, що підтверджують належність до однієї з цих категорій.