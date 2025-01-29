Об этом рассказывает 24 Канал. Несмотря на военное положение, некоторые категории мужчин все же могут выехать из Украины.
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Кто имеет право на выезд
В условиях военного положения в Украине действуют ограничения на выезд мужчин призывного возраста за границу. В то же время закон предусматривает ряд исключений для отдельных категорий граждан.
- Мужчины в возрасте от 60 лет и старше – не подлежат мобилизации.
- Лица с инвалидностью – при наличии соответствующих документов.
- Многодетные родители – если мужчина имеет трех и более детей до 18 лет.
- Родители детей с инвалидностью – независимо от количества детей.
- Одинокие родители – которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
- Сопровождающие лица – мужчины, сопровождающие членов семьи с инвалидностью I или II группы (на определенный срок).
- Студенты – в возрасте 18-22 лет, которые учатся за рубежом (при наличии подтверждающих документов).
- Родственники погибших или пропавших без вести – если близкий родственник погиб или пропал без вести во время войны, человек освобождается от мобилизации и может выехать за границу.
Для выезда нужно иметь все необходимые документы, подтверждающие принадлежность к одной из этих категорий.