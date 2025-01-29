Об этом рассказывает 24 Канал. Несмотря на военное положение, некоторые категории мужчин все же могут выехать из Украины.

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Кто имеет право на выезд

В условиях военного положения в Украине действуют ограничения на выезд мужчин призывного возраста за границу. В то же время закон предусматривает ряд исключений для отдельных категорий граждан.

Мужчины в возрасте от 60 лет и старше – не подлежат мобилизации.

– не подлежат мобилизации. Лица с инвалидностью – при наличии соответствующих документов.

– при наличии соответствующих документов. Многодетные родители – если мужчина имеет трех и более детей до 18 лет.

– если мужчина имеет трех и более детей до 18 лет. Родители детей с инвалидностью – независимо от количества детей.

– независимо от количества детей. Одинокие родители – которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

– которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Сопровождающие лица – мужчины, сопровождающие членов семьи с инвалидностью I или II группы (на определенный срок).

– мужчины, сопровождающие членов семьи с инвалидностью I или II группы (на определенный срок). Студенты – в возрасте 18-22 лет, которые учатся за рубежом (при наличии подтверждающих документов).

– в возрасте 18-22 лет, которые учатся за рубежом (при наличии подтверждающих документов). Родственники погибших или пропавших без вести – если близкий родственник погиб или пропал без вести во время войны, человек освобождается от мобилизации и может выехать за границу.

Для выезда нужно иметь все необходимые документы, подтверждающие принадлежность к одной из этих категорий.