Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

Что известно о новом совместном проекте?

Государственная налоговая служба и Госпогранслужба автоматизировали обмен информацией между своими системами.

Это должно ускорить взаимодействие между ведомствами, ведь теперь вместо бумажных запросов данные будут передаваться автоматически через защищенные каналы связи.

В ГПСУ подчеркнули, что нововведение не предусматривает новых проверок или изменений правил пересечения границы.

В то же время автоматизированный обмен данными поможет быстрее выявлять схемы уклонения от уплаты налогов, фиктивные операции и нарушения в сфере импорта и экспорта.

Исполняющий обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины Валерий Вавринюк подчеркнул, что цифровизация межведомственного взаимодействия является одним из ключевых направлений развития государственных институтов.

Автоматизированный обмен информацией позволит значительно сократить время обработки запросов, повысить эффективность работы обеих служб и обеспечить надлежащий уровень защиты информации,

– заявил Вавринюк.

Ранее ГПСУ получала информацию от пограничников через письменные запросы, которые приходилось обрабатывать вручную. Теперь этот процесс автоматизирован, поэтому ответы на электронные запросы будут поступать за считанные секунды.

В ведомстве пояснили, что данные о пересечении границы будут использоваться вместе с другой информацией для выполнения налоговых задач, в частности проверки налогового резидентства и выявления возможных нарушений.

Выезд мужчин за границу с 1 августа: кто имеет право?

С 1 августа 2026 года глобальных изменений в правилах выезда мужчин за границу не введено. Однако именно соответствие документов и актуальность данных могут стать решающими при прохождении границы.

Без дополнительных разрешений государственную границу могут пересекать: