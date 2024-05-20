Государственная пограничная служба Украины предупредила об опасности, которую представляют медведи на украинско-румынской границе. Небрежность "туристов", которые оставляют еду в лесах, привлекает диких животных.
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Осторожно: медведи – на границе
Согласно сообщению пограничной службы, высокогорье Карпат стало местом частых встреч с медведями. Причиной этого являются незаконные пересечения границы, во время которых люди оставляют продукты и другие вещи, привлекающие животных.
Предостерегаем воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы, это может быть опасным для вашей жизни,
– предупреждают в ГПСУ.
Пограничники отмечают, что многие маршруты в горах остаются закрытыми из соображений безопасности. Однако некоторые лица все еще пытаются их пройти, рискуя собственной жизнью и здоровьем.
Пограничники предупреждают о медведях на украинско-румынской границе / Фото ГПСУ
На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей появилось много медведей. Так, за прошедшие сутки пограничный наряд заметил на остатках снега следы косолапого и разбросанные на местности вещи.
В общем стоит помнить, что пересечение границы в неустановленных для этого местах является нелегальным и рисковым для жизни. Неоднократно украинские мужчины, скажем, топились в Тисе, когда хотели незаконно попасть по ту сторону границы.
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- За прошлый год оперативники Мукачевского пограничного отряда ликвидировали 63 канала незаконной переправки украинских мужчин за границу. Около сотни организаторов и исполнителей соответствующие органы объявили о подозрении в совершении преступлений.
- В то же время в воскресенье, 12 мая, пограничники в реке Тиса на границе с Венгрией в очередной раз обнаружили тело мужчины, который, очевидно, пытался уклониться от всеобщей мобилизации. Всего при попытке пересечения границы на этом участке погибло уже около 30 человек.