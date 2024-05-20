Государственная пограничная служба Украины предупредила об опасности, которую представляют медведи на украинско-румынской границе. Небрежность "туристов", которые оставляют еду в лесах, привлекает диких животных.

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Осторожно: медведи – на границе

Согласно сообщению пограничной службы, высокогорье Карпат стало местом частых встреч с медведями. Причиной этого являются незаконные пересечения границы, во время которых люди оставляют продукты и другие вещи, привлекающие животных.

Предостерегаем воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы, это может быть опасным для вашей жизни,

– предупреждают в ГПСУ.

Пограничники отмечают, что многие маршруты в горах остаются закрытыми из соображений безопасности. Однако некоторые лица все еще пытаются их пройти, рискуя собственной жизнью и здоровьем.

Пограничники предупреждают о медведях на украинско-румынской границе / Фото ГПСУ

На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей появилось много медведей. Так, за прошедшие сутки пограничный наряд заметил на остатках снега следы косолапого и разбросанные на местности вещи.

В общем стоит помнить, что пересечение границы в неустановленных для этого местах является нелегальным и рисковым для жизни. Неоднократно украинские мужчины, скажем, топились в Тисе, когда хотели незаконно попасть по ту сторону границы.

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Обратите внимание! Решением украинской власти границы для военнообязанных были закрыты, но главной причиной такого шага является российская агрессия, о чем не следует забывать.