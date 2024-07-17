Новые правила пересечения границы для мужчин: какая сейчас ситуация на пунктах пропуска

В Украине с 17 июля действуют новые правила пересечения границы. Теперь ГПСУ проверяет у всех мужчин, которые пересекают границу, военно-учетные документы.

По состоянию на утро 17 июля никаких нестандартных ситуаций на границе не было. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет 24 Канал.

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Большинство имело при себе военно-учетные документы

Андрей Демченко рассказал, что за первые 7 часов действия новых правил, на границе не было нестандартных ситуаций, которые бы усложняли движение для граждан.

Большинство из военнообязанных имели при себе военно-учетные документы.

Но вместе с тем были и отказы. Это около 40 по состоянию на 7 утра,

– рассказал представитель ГПСУ.

По его словам, некоторые забыли свой военно-учетный документ, некоторые – вообще его не имели.

"Еще раз могу подчеркнуть и призвать граждан обновлять свои данные, как это было определено законом, или становиться на воинский учет, кто еще этого не сделал, для того, чтобы получить военно-учетный документ, который будет одним из условий теперь для пересечения границы на выезд", – добавил Демченко.