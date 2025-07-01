Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОВА.

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Как произошла ошибка с подписью Александра III

Так, в ОВА отметили, что система "Шлях" в первые месяцы войны не была технически адаптирована к условиям военного положения. Доступ к ряду реестров был ограничен, не существовало законодательных ограничений для водителей, а ежедневно поступало тысячи запросов.

На тот момент у государства не было программного обеспечения, которое бы позволяло проверять каждое обращение с необходимой глубиной. И мы, как областная администрация, действовали в рамках тогдашнего нормативного поля и имеющихся технических возможностей,

– указали в ЛОВА.

В то же время администрация отметила, что решение о внесении людей в систему "Шлях" принимать коллективно: этим занималась специальная комиссия, которая состояла из представителей ГПСУ, СБУ и Нацполиции.

ЛОВА признает свою ответственность, однако отмечает – в условиях чрезвычайной ситуации возможны отдельные нарушения.

"Однако, выбирая между полной остановкой выездов (и срывом волонтерской помощи фронту) и риском единичных нарушений мы выбрали второе – чтобы армия не осталась без поддержки", – пишут в пресс-службе структуры.

В общем комиссия при Львовской ОВА предоставила право на пересечение границы 50 тысяч человек, из которых нарушили срок пребывания только 1920 человек – то есть 3,7% от общего количества. Это свидетельствует о высокой сознательности людей и незначительное количество нарушителей.

Заметим, журналисты обнаружили, что в 2022 году ЛОВА выдала разрешение на пересечение границы фейковой организации "Гуманитарная надежда нации". В письме к ОВА она использовала логотип российского "Газпромбанка" и автограф российского императора Александра III. Директором организации тоже указали вымышленную фамилию – Александр Николенко.