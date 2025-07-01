Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.

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Як сталася помилка з підписом Олександра ІІІ

Так, в ОВА наголосили, що система "Шлях" у перші місяці війни не була технічно адаптована до умов воєнного стану. Доступ до ряду реєстрів був обмежений, не існувало законодавчих обмежень для водії, а щодня надходило тисячі запитів.

На той момент у держави не було програмного забезпечення, яке б дозволяло перевіряти кожне звернення з необхідною глибиною. І ми, як обласна адміністрація, діяли в рамках тодішнього нормативного поля та наявних технічних можливостей,

– вказали в ЛОВА.

Водночас адміністрація зауважила, що рішення щодо внесення людей у систему "Шлях" приймати колективно: цим займалася спеціальна комісія, яка складалася з представників ДПСУ, СБУ та Нацполіції.

ЛОВА визнає свою відповідальність, проте наголошує – в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення.

"Однак, обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень ми обрали друге – щоб армія не залишилась без підтримки", – пишуть у пресслужбі структури.

Загалом комісія при Львівській ОВА надала право на перетин кордону 50 тисяч осіб, з яких порушили термін перебування лише 1920 осіб – тобто 3,7% від загальної кількості. Це свідчить про високу свідомість людей та незначну кількість порушників.

Зауважимо, журналісти виявили, що у 2022 році ЛОВА видала дозвіл на перетин кордону фейковій організації "Гуманітарна надія нації". У листі до ОВА вона використала логотип російського "Газпромбанку" та автограф російського імператора Олександра ІІІ. Директором організації теж вказали вигадане прізвище – Олександр Ніколенко.